打造自己的普普風
寒假將至，適合拍照的展覽向來是此時熱門首選，寒假期間《安迪·沃荷-普普狂想特展》有百餘件民眾一眼就能驚呼「安迪·沃荷」的作品，一如安迪·沃荷對自己作品的親民期許，展場內互動性十足，民眾可拍出專屬於自己的普普風照片。
拍大頭照 向大師致敬
目前正在台北中正紀念堂展出的《安迪·沃荷-普普狂想特展》，民眾一踏入展場便可看到極富安迪·沃荷代表性的布置，以銀色罐頭與「香蕉」作品概念所打造出的牆面，富視覺震撼力，進入展區後則是向大師致敬的拍照區，民眾可透過一旁的電腦互動裝置，拍出普普風大頭照。
名人絹印像 十分罕見
此次展出最受矚目的名人肖像區，包括聞名的《瑪麗蓮‧夢露》絹印系列，可看到安迪·沃荷運用同一張相片，以高對比的色彩，重複印製出不同感官刺激的作品，此外，一整排十幅的〈毛澤東〉絹印肖像也別具效果，且是歷來十分罕見，由私人藏家提供的完整系列原作。
銀色氣球 打卡熱門區
雜誌與音樂專輯封面設計區，亦有巨大的銀色氣球裝置藝術，是打卡拍照的網紅熱門造景，此區亦很特別地在安迪‧沃荷的繪畫作品外，可看出普普藝術與流行文化所碰撞出的火花。
如《地下絲絨與妮可》專輯展品，以「香蕉」作為專輯封面，以黃色香蕉皮貼紙，搭配文案「慢慢地剝開看看」，當年入選為十大專輯封面設計獎。此次展出的「剝皮版」是最初設計，因之後發行的版本不附剝皮貼紙，使得初版成為收藏界的珍品。
(中國時報)
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