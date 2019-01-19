中信FUN藝夜 多國使節掌聲連連
化身藝術殿堂饗宴！中國信託商業銀行落實藝文分享理念，舉辦「中信FUN藝夜」（CTBC FUN ART NIGHT）活動，以跨界裝置藝術、多元表演與音樂，搭配在地美食、花卉及紅酒，讓現場近300位賓客大呼過癮、掌聲不斷，成為金融機構以藝術文化交流之成功範例。
適逢「台北當代藝術博覽會」正於鄰近中國信託金融園區的南港展覽館展出，中信銀行除了結合內外部資源打造「中信FUN藝夜」，再以藝術周的概念，與英國老牌畫廊Lisson Gallery聯合舉辦藝術講座。
民眾欣賞「台北當代藝術博覽會」全球90家頂尖畫廊作品之餘，更可徒步走到斜對面的中國信託金融園區，欣賞園區內的多媒體互動藝術裝置《生聲不息》、知名藝術家亨利‧摩爾的《臥女像》、草間彌生的《南瓜》等10餘件經典藝術品。
「中信FUN藝夜」活動邀請文化部藝術發展司司長張惠君、臺北市立美術館館長林平，與20位來自歐洲、美洲、東南亞等國家駐臺使節代表，另外包括全球最知名的藝術博覽會Art Basel全球總監Marc Spiegler、年營收高達5億美元的David Zwirner畫廊老闆本人，以及頂尖國際畫廊Gagosian Gallery、Pace Gallery的總監代表皆親自參與這場盛宴。
為了這場藝術盛宴，原本中國信託金融園區大樓內的講座交誼廳「芳亭」，變裝成以聲光裝置和美酒佳餚打造的展演場地，賓客需穿越特別設計的迴廊，才得以一窺盛宴。
在全場近300位貴賓的注目下，臺灣第一位將雜耍帶進國家戲劇院的藝術家陳星合，隨著豎琴、大提琴的旋律，以肢體流動魔幻水晶球，玩轉當代新馬戲。另由吳秉聖等4位臺灣當代新媒體藝術家，結合山林、海洋、原住民吟唱及電音，將空間打造成新媒體音像現場「光海聲景」，創造獨一無二的感官體驗。
飲酒過量‧有礙健康
(中國時報)
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