喵星人救地球《貓影特工》台味足
美漫有「驚奇四超人」、「超人特工隊」等英雄小隊拯救世界，如今台灣也有動畫團隊花11年打造台味十足的《貓影特工》，動畫中的貓能變身成「太極星貓」，不只會彼此吐槽「87分不能再多」、賣萌裝可愛，更身懷駭客技能、太極拳法等十八般武功。當世界面臨存亡危機，「星貓」必須在不被人類發現的狀況下祕密出動偵查，打擊惡人，化解危機。導演張永昌表示，選用貓當主角原因之一，是自己曾養過貓，覺得貓可愛也身手矯健，希望大家「有貓就按讚」。
故事圍繞「太極星貓」的第一小隊成員巴狄與卡利，巴狄個性衝動，雖然是隊上的英雄，卻也惹出很多麻煩。卡利雖然沈穩，但年幼時經歷地震，被深陷瓦礫堆中的主人趕跑，因此不信任人類，但隨著故事發展，卻必須要與人類合作，才能打倒邪惡反派。
卡利的遭遇源自張永昌自己的經驗，「我曾經養過兩隻貓，有一隻就像卡利，是從窗台撿回來的。921大地震的時候，台中的工作室在12樓，我唯一能做的就是抱著兩隻貓往下跑，還好都平安。」
張永昌表示，他從小就喜愛動漫畫，也愛看動作片，包含漫威、DC的英雄電影，「以前的台灣動畫片多以在地民俗、傳統或宗教為題材。但我很喜歡英雄片，因此希望做一部台灣的動作動畫電影。」張永昌表示，只用不到200萬美金（約6000萬台幣）完成，所以《貓影》在畫面、技術上很難有皮克斯的水準。但我能做到的，就是好好的講一個英雄故事。」
(中國時報)
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