台北當代開展 藝博市場接軌國際

2019年01月19日 04:10 中國時報 李怡芸／台北報導

「這僅是長遠旅程的第一步！」台北當代藝術博覽會總監任天晉表示，首次在台舉辦的國際級藝博會，在他看來因台灣是極具潛力的市場，期望這樣的平台未來能讓台灣的藝術市場更為成熟，「成為每年被大家固定標註在日曆上的活動」。

17日開展，18日起開放為公眾日的台北當代藝博會，在資深藏家、也是台北當代顧問團成員施俊兆看來，「把世界級展帶入台灣，藏家終於不用跑去香港巴塞爾或世界各地看展。」他認為台灣藏家以成熟穩健聞名，「慢熟，一如現在流行的低溫烹調，但保證健康」，期待國際藝展和畫廊都能在此長期經營；年輕藏家孫怡也指出：「和自己同年齡層的年輕藏家想要的是新東西和學習，但很多朋友未必能常出國。」她表示，有國際級的藝博會，也意謂著台灣正式與國際接軌。

任天晉過去在香港推動香港國際藝術展，並曾任香港巴塞爾藝術展總監，他認為台北當代要晉升全球重量級展會，「成功沒有捷徑，需要打好基礎」，他分析成功的指標，一是要讓在地藏家社群都熱切關注，二是展會本身要建立起好品質的形象並持續經營，再者也希望國際人士來台能夠深入在地畫廊，探索會展以外的台北藝文生態；成功與否，首先看畫廊願不願意再次參加，再者銷售成績自然也要夠亮眼，才能再度吸引知名畫廊參與。

任天晉指出，他的朋友間提到台灣，總是想到人很友善、食物很好吃，他則希望透過藝博會平台展現台灣的文化能量，吸引更多國際友人來台。此外，首屆的台北當代，除了有台灣、亞洲畫廊，也有20多家歐美藝廊參加。

(中國時報)