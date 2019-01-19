《藏山迹化》3人展 見山不是山
中國的文人墨客，自古鍾情於山水，詠大山大川的名句、水墨畫多有傳世，而今人在政治經濟愈是混亂之際，寄情於山水亦成為性靈抒發的選項之一，「外師造化，中得心源」之說，歷久不衰。當代藝術家以自然山石為主題，透過不同媒材，仍表現了今日島嶼生活的文化處境。
「藏山迹化：山石三人展」，邀集蕭長正、袁慧莉、白雨3位不同時代，使用媒材也不盡相同的台灣當代藝術家，展現各自路徑上的山石風景。
多納藝術負責人陳如鈊分析，袁慧莉以台灣的島國特性加上完整的文化論述，抽離現實的景物，展現這塊土地的多元文化，她過去幾年間發展「類山水」系列，雖採取熟悉的水墨形式，但她有意識地打破傳統山水畫中的布局與用色。袁慧莉表示：「在我的畫中，山石既是物，也非物，它的界線是模糊而曖昧的。」
陳如鈊指出，蕭長正極簡的幾何雕塑，結合西方當代藝術與東方人文山水的雅致，以空靈的穿透感和俐落的線條，重新詮釋東西方藝術精粹的的當代山水雕塑；3人中最年輕的白雨，則是提出對傳統的辯證與提問，以日本動漫為文本，刻畫出Y世代與3C科技共同發展的成長過程，繁衍出屬於這個世代的科幻山水，又保留東方水墨特有的文人雅趣。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。