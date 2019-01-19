《藏山迹化》3人展 見山不是山

2019年01月19日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

中國的文人墨客，自古鍾情於山水，詠大山大川的名句、水墨畫多有傳世，而今人在政治經濟愈是混亂之際，寄情於山水亦成為性靈抒發的選項之一，「外師造化，中得心源」之說，歷久不衰。當代藝術家以自然山石為主題，透過不同媒材，仍表現了今日島嶼生活的文化處境。

「藏山迹化：山石三人展」，邀集蕭長正、袁慧莉、白雨3位不同時代，使用媒材也不盡相同的台灣當代藝術家，展現各自路徑上的山石風景。

多納藝術負責人陳如鈊分析，袁慧莉以台灣的島國特性加上完整的文化論述，抽離現實的景物，展現這塊土地的多元文化，她過去幾年間發展「類山水」系列，雖採取熟悉的水墨形式，但她有意識地打破傳統山水畫中的布局與用色。袁慧莉表示：「在我的畫中，山石既是物，也非物，它的界線是模糊而曖昧的。」

陳如鈊指出，蕭長正極簡的幾何雕塑，結合西方當代藝術與東方人文山水的雅致，以空靈的穿透感和俐落的線條，重新詮釋東西方藝術精粹的的當代山水雕塑；3人中最年輕的白雨，則是提出對傳統的辯證與提問，以日本動漫為文本，刻畫出Y世代與3C科技共同發展的成長過程，繁衍出屬於這個世代的科幻山水，又保留東方水墨特有的文人雅趣。

(中國時報)