2019年01月19日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

艾怡良18日在台北Legacy舉辦「不想忘記的名字們」新歌演唱會,吸引1200位歌迷擠爆現場;她昨穿黑色改良式西裝背心,並以寓意她內心世界的〈玻璃心〉開場,服裝側面及背部挖空設計,每每轉身都令大家驚豔!艾怡良昨向歌迷打招呼:「大家好!你們看起來很緊張耶,我不緊張喔!我想先把我的感謝講完,台北站很快就完售了,謝謝大家來陪我一整夜。」

昨演出前艾怡良小睡半小時補足體力,演唱會除獻唱10首新歌,還特別準備「私密」歌單,送上她為其他歌手創作的歌曲。特別的是,昨現場首播新歌〈玻璃心〉MV,隨後艾怡良從前門再次進場,走到觀眾席中間的小舞台上,獻唱她精心準備的多首安可曲,包括〈言不由衷〉、〈晃〉,以及她的首支英文創作曲〈Metal Girl〉等歌,最後再走回主舞台,挑戰每唱必哭的〈Then You Come Along〉。

義賣商品助浪浪

一直以來相當關心弱勢生命議題的艾怡良,近日發起了「ALL WE NEED IS LOVE」計畫,將自己的二手商品進行義賣,希望盡一份心力,號召大家同心協助「張媽媽流浪動物之家」;艾怡良新歌演唱會將於3月1日移師高雄。

