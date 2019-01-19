艾怡良側面春光撩粉
艾怡良18日在台北Legacy舉辦「不想忘記的名字們」新歌演唱會，吸引1200位歌迷擠爆現場；她昨穿黑色改良式西裝背心，並以寓意她內心世界的〈玻璃心〉開場，服裝側面及背部挖空設計，每每轉身都令大家驚豔！艾怡良昨向歌迷打招呼：「大家好！你們看起來很緊張耶，我不緊張喔！我想先把我的感謝講完，台北站很快就完售了，謝謝大家來陪我一整夜。」
昨演出前艾怡良小睡半小時補足體力，演唱會除獻唱10首新歌，還特別準備「私密」歌單，送上她為其他歌手創作的歌曲。特別的是，昨現場首播新歌〈玻璃心〉MV，隨後艾怡良從前門再次進場，走到觀眾席中間的小舞台上，獻唱她精心準備的多首安可曲，包括〈言不由衷〉、〈晃〉，以及她的首支英文創作曲〈Metal Girl〉等歌，最後再走回主舞台，挑戰每唱必哭的〈Then You Come Along〉。
義賣商品助浪浪
一直以來相當關心弱勢生命議題的艾怡良，近日發起了「ALL WE NEED IS LOVE」計畫，將自己的二手商品進行義賣，希望盡一份心力，號召大家同心協助「張媽媽流浪動物之家」；艾怡良新歌演唱會將於3月1日移師高雄。
(中國時報)
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