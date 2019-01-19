鹿希派禁談女友「爸爸會揍我」
鹿希派與斯亞18日在台北三創舉辦「FAMOUS PIE」演唱會，鹿希派父親吳宗憲雖在馬來西亞工作，仍透過視訊幫他加油打氣說：「嗨！謝謝你們，感謝所有好朋友的支持，加油！要好好珍惜你現在所擁有的，每個為你鼓掌的人，都是你的衣食父母，繼續加油！OK！」姊姊Sandy則送上花籃支持。
去年8月鹿希派因揚言炸北市府惹風波，昨演出前全家人再三叮嚀他不要亂說話，並特別順過一次演出內容，讓他心裡也覺得滿踏實，被問到女友時他「禁談」，還幽默回應：「爸爸會揍我！」不過他的女友水兒昨晚仍在台下默默力挺。
斯亞喜歡韓系美男
2人去年曾在吳宗憲台北小巨蛋演唱會上合體演出，再度合體開演唱會坦言難免有點緊張，昨他除表演首張專輯《Ambulance》裡的歌曲外，也發表新作品，並同時預告他的新EP《Blessed》即將發行。演唱會結束後，鹿希派將飛回美國讀書，期待下次回來能帶更多好音樂給大家。
斯亞昨準備4套服裝，在台上大玩變裝秀，露出32D好身材；她日前被拍到孫協志溫馨接送，昨澄清「兩人目前是好友關係」，被問到孫是不是她的菜，她秒回：「直接打槍人家會不會不太禮貌？」並說：「我比較喜歡韓系像朴敘俊類型，不是年紀關係，而是型不同。」
(中國時報)
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