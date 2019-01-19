重遊義大利佛羅倫斯約會！周董昆凌結婚5周年狂放閃

2019年01月19日 04:10 中國時報 尤嬿妮

周杰倫（周董）18日40歲生日，也是他和老婆昆凌結婚5周年紀念日，夫妻倆近日飛往義大利佛羅倫斯度假，重遊5年前的約會地點，兩人各自在社群網站分享照片，重返昔日合影的路牌下，並一同比出愛心手勢；昆凌也貼出5年前後的對比照，表示：「5 year challenge! More to go!」放閃和老公甜蜜攜手走下去。

周董與昆凌婚後陸續生下女兒小周周（Hathaway）、兒子小小周（Romeo），他也一改交往時的低調，不時分享老婆美照，且嘴巴變得超甜！周董過去從不在鏡頭前放閃，但婚後示愛直球不斷，當「前世情人」女兒誕生時，他擔心老婆感覺被冷落，甜蜜發文：「我要先寵妳，再寵女兒。」成為寵妻魔人。

兩人為迎接18日結婚5周年紀念日，以及周董40歲生日，特地回到5年前約會過的地點，在義大利佛羅倫斯重溫回憶；周董與昆凌也各自在IG分享充滿愛的「老公視角」及「老婆視角」照片，毋須言語就能感受甜蜜氛圍。

(中國時報)