有感覺逛甜筒隧道捨不得吃
女團「有感覺」暌違2年半推出全新創作專輯《有感覺的秘密基地》，18日出席「SCOOPS！冰淇淋特展」代言記者會，最愛吃冰淇淋的蔡婉怡（肥肥）及陳怡安（安安）前晚就興奮不已，兩人自從躍居幕前，「就必須要有成為女明星的自覺」，不時提醒自己要忌口，連經過冰淇淋店都要低頭快步走過，最怕不小心「失守」。
有感覺昨為開展獻唱新歌〈虛擬世界〉，安安表示小時候和姊姊在家看影片，「你一口我一口，將一大桶冰淇淋吃光光，是最美好的回憶。」肥肥也分享傳統的小美冰淇淋是自己童年回憶！但兩人出道後為了上鏡好看，都不敢多嘗。安安每次經過冰淇淋店都低頭快步走過：「冰淇淋真的好療癒，但現在規定自己一個月只能吃一支甜筒，犒賞自己。」
兩人代言冰淇淋特展，昨獲贈棉花糖口味的螢光冰淇淋，肥肥與安安邊吃邊走進「夢幻甜筒花瓣隧道」，眼見黑暗中冰淇淋閃閃發光，兩人開心直呼：「太美！都捨不得吃了啦！好想把這片冰淇淋宇宙都搬回房間，一定睡得又香又甜。」
(中國時報)
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