麥兆輝片場開罵 袁詠儀嚷告狀麥媽

2019年01月19日 04:10 中國時報 李承陽 報導

袁詠儀（前）在片中飾演大反派。

香港警匪片名導麥兆輝18日來台宣傳電影《廉政風雲 煙幕》，他分享真實被香港廉政公署請去喝咖啡的經驗，「兩年前他們找我，約去看一些影視作品，官方拿一些破案的案例請我拍，不過公署的咖啡真的不好喝。」

麥兆輝對進到公署的經歷印象深刻，「進去的時候很好玩，要登記車牌，進去後車子前後有安管擋著，只能停規定的停車位，電梯裡沒有樓層按鈕，每個級別能使用的樓層不同。」據他所知，因為公署的同仁太神祕，幾乎沒有朋友，所以內部聯姻結婚比例超高，但也因為雙方都太精明能幹，離婚率更高。

和劉青雲住同棟樓

麥兆輝跟同片演員劉青雲、袁詠儀是遠親，3人小時候都住同棟大樓，袁7、8歲搬家，18歲再見面時，她已女大十八變，麥媽媽問麥兆輝：「你不記得她是小時候跟你打架的那個人嗎？」他無奈回：「只有她打我。」

因麥兆輝跟袁詠儀是遠親關係，在片場除了工作還鬧出不少趣事，像麥之前在拍攝現場吸菸，或對工作人員開罵，袁都會直接嗆聲：「我要告訴你媽媽！」

麥兆輝的親哥原本是會計師，後來去考警察，轉換跑道的原因影響他至深：「他在學會計的時候覺得很有趣，是用數字解決問題，但實際工作的時候，卻是用專長隱藏一些數字。」一席話激發不少拍片的Idea。電影2月5日在台上映。

(中國時報)