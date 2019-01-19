盧秀燕窮過為台中拚經濟

2019年01月19日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

中視《改變的起點》日前到台中花博專訪台中市長盧秀燕，曾是金鐘獎知名女主播，當年跨界政壇時，親朋好友都極力反對，盧秀燕回憶當時在電視台擔任地方採訪主任說：「主管7縣市的新聞，還得過電視金鐘獎，結果我竟然放棄這個百萬年薪，投入一個不知的未來，決定要參選，大家都覺得我『頭殼壞了』！」

專訪時憶起小時候環境辛苦，盧秀燕感念父親恩情，忍不住紅了眼眶，她表示，小時候3姊妹身上衣服都有破洞，「我們的衣服，大的要傳給小的，那幾件衣服一直在洗，所以很容易有破洞。」

她也說，當年父母親為了養活還是小嬰兒的她，2人3天吃一顆豆腐乳，就是為了省錢給孩子買奶粉，因為爸媽覺得豆腐乳是鹹的，所以配稀飯，沾一點點豆腐乳，比較下飯。」

政壇不敗女王

正因自己度過童年的貧苦歲月，日前她一選上台中市長，甫上任就馬不停蹄的到各地找商機，立誓為台中市民全力拚經濟，曾公開說過「世居台中、終老台中」的她，從政逾20年，被喻為政壇不敗女王、連任六屆立委，深耕為民，更背水一戰當上台中市長，她也沒後悔當初自己所做的決定。

(中國時報)