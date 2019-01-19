謝佳見過年等朋友收留
謝佳見18日出席屈臣氏「加1元多1件」活動，現場吸引許多民眾搶拿限量「$1元好運紅包」，被問農曆年如何安排？他和一起拍過《16個夏天》的林心如、許瑋甯感情不錯，曾去林心如家過年，前陣子許瑋甯傳婚訊，他表示沒聽說，今年農曆年還沒安排，笑言：「朋友都會可憐我。」
自從媽媽去世後，謝佳見在大馬就很少和家人過年，爸爸也都在新幾內亞做生意。他說爸爸還是在新幾內亞，不會回大馬過年，所以他留台灣，大馬習俗是沒結婚不用包紅包，他沒有包紅包壓力。
他在馬來西亞家境富裕，不過剛來台發展時很窮，有一年是去香港女友人家過年，當時他來台簽給海碟唱片，發EP成績不好，工作少，年收入不到10萬，爸爸不支持他，他也不敢跟爸爸拿錢，直到《16個夏天》入圍金鐘及拍了電視劇《我的寶貝四千金》，成績被看到，爸爸才接受「兒子在做這件事」，虧說：「我爸也是比較愛面子的。」
(中國時報)
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