莎莎被疑偷結婚生子
陳漢典（右）和莎莎擺出符合角色性格的經典動作。
夢工廠動畫電影《馴龍高手3》為系列最終章，電影公司在統一時代百貨戶外穿廊打造限定的「綠幕體驗屋」，18日邀來角色「小嗝嗝」、「亞絲翠」中文配音藝人陳漢典和莎莎站台。莎莎說替《馴龍高手2》配音是4年前，這次聲音導演一聽到她的聲音就問她：「是不是偷結婚、偷生子？」讚她聲音更有感情，很多困難、以為做不到的地方她都輕而易舉辦到，她聽了在心裡偷偷暗爽。
陳漢典聞言大驚：「怎麼導演跟我也講一模一樣的？問我是不是有感情創傷？還是去結婚生子？」認為自首集配音到現在，9年來歷經主持節目、演戲、出唱片，這些都對配音多少有幫助，也讓這次的配音速度加快許多。對於最後一次替「小嗝嗝」配音，他覺得相當感動，小嗝嗝冒出了鬍碴，有種長大成熟的感覺。
電影首集距今9年，最近網路上很流行貼出自己10年前與現在照片的「10年挑戰」，莎莎說光看到5年前照片就「肥得跟豬一樣」，根本不敢再看10年前的。電影30日在台上映。
(中國時報)
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