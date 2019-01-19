30年不敗點心－旺仔小饅頭鮮乳 全家限量獨賣
為適合混搭牛奶，還特別製作出直徑1公分的「縮小版小饅頭」。（趙雙傑攝）
旺仔小饅頭鮮奶聯名款，全家現正獨家販售。（趙雙傑攝）
宜蘭食品行銷部企劃專員洪慧珊表示，在經過3至4個月的聯名籌備後就完成上市。（趙雙傑攝）
「吃膩了一成不變的玉米片配鮮奶嗎？」陪伴大家超過30年的點心「旺仔小饅頭」，即起特別推出「旺仔小饅頭鮮乳」（原價39元）2月12日前特價35元，旺仔小饅頭＋旺仔小饅頭鮮乳合購價55元，只在全家便利商店獨家販售。而且每一顆還「縮小20％」，放進鮮奶中更易入口、好吃，上市以來一天就賣出2萬瓶，全台限量僅30萬瓶，售完為止。
全家指出，去年以來不斷帶起「跨界飲料風潮」，都在「期間限定」、「兒時回憶」兩大因素加乘下，掀起一波波搶購熱潮。宜蘭食品行銷部企劃專員洪慧珊表示，這次也是由全家主動找上門、發想點子，在經過3至4個月的籌備後就完成聯名上市。
迷你混搭 滋味更綿密
原本的小饅頭直徑約1.3公分，為了適合混搭牛奶，還改變生產線製作出直徑1公分的「縮小版小饅頭」，一杯小饅頭有16克。而且，本來想設計一邊喝牛奶、一邊吃小饅頭的吃法，結果發現整杯倒進牛奶「合併吃」也入味，「入奶即化」的小饅頭滋味更綿密。
宜蘭食品表示，超過30年的不敗點心「旺仔小饅頭」，以雞蛋、蜂蜜和紐澳乳源製作，曾推出過不少特殊口味，例如布丁起司、草莓、芋頭或蔬菜口味等。近年也跟電影《功夫熊貓》、英語教室等異業合作，而過去產品銷售普遍集中在幼兒，今年開始也將主打「大人味零嘴」方向，拉寬消費者的年齡層。
(中國時報)
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