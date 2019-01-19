青森蘋果甘溫寶島厚愛
日本青森縣是蘋果的故鄉，台灣多年來穩居青森蘋果外銷數量冠軍寶座。青森縣蘋果對策協議會會長加川雅人18日帶領蘋果小姐黑田和瑚等一行人，拜會旺旺中時媒體集團，《中國時報》副社長黃樹德熱情接待貴賓，雙方談笑風生、賓主盡歡，此行他們也選擇入住神旺商務酒店。
加川雅人感謝《中國時報》長期對青森蘋果的報導，念舊惜情的他更連續3年親訪本報表達謝意，儘管去年青森連續遭遇3個颱風侵襲，慶幸對當地蘋果影響不大，依舊產出甜、香、脆的蘋果，讓台灣民眾吃得安心、安全。他說青森四季分明，秋天更是蘋果的季節，農民的辛苦，以及當地清澈的水質，孕育出最高品質的蘋果，希望藉由來台參訪，能讓更多人認識青森蘋果。
蘋果小姐朝氣吸人
黃樹德迎賓，也分享對青森的心得。他說，提到日本蘋果，國人第一印象非青森蘋果莫屬。2000年他曾旅遊青森，對當地好山好水印象深刻。他更引領外賓參訪本報，詳細介紹早期印報的設備器材，加川雅人開了眼界，頻頻稱許。
今年度蘋果小姐黑田和瑚美麗大方，以中文介紹青森蘋果的特色和品項，俐落贏得滿堂彩，她笑說：「每天吃一顆青森蘋果，就可以跟我一樣，青春美麗。」她的朝氣，還吸引不少《中國時報》編採同仁爭相合影，人氣甚高。
(中國時報)
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