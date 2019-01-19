唐點小聚過年無休推團圓餐
中國時報
報導涂育晨
搶攻春節商機，欣葉餐飲集團旗下品牌「唐點小聚」過年期間不打烊，2月4日至10日推出限時且充滿喜氣的「事事如意新春4人團聚餐」及「六六大順新春6人團圓餐」，兩款新春團聚套餐組合，於活動期間內消費並拍照上傳於社群平台打卡，即可獲得「大吉大利」迷你流沙包。
兩款新春套餐組合應景菜色多，尤以粵式料理名菜最為特別，外酥內嫩的「當紅脆皮雞」、還有肉質鮮美椒香撲鼻「青花椒石斑」，若不喜青花椒帶來的酥麻口感，也可替換成清蒸石斑。此外，象徵步步高升的「金牌蘿蔔糕」，也是一道吉祥名點。
過年團聚難免來場方城之戰，以奶酪製成「十三么麻將」是應景的飯後甜點，而打卡活動所送的「大吉大利」，則以軟嫩外皮包覆鮮奶、加上鹹蛋黃所製成的內餡，咬下瞬間，奶香及蛋黃香瞬間充斥鼻腔。
鳳梨象徵「旺來」，「火焰菠蘿皇」融合南洋風味，整顆牛奶鳳梨裝入滿滿紅咖哩風味海鮮，上桌時燃起的整顆鳳梨，讓年後運勢旺上加旺。詳情請洽「唐點小聚」。
(中國時報)
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