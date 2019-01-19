李聖經盛讚寶島超商美食
李聖經首次在台舉辦見面會，非常期待跟粉絲們的互動。
28歲韓星李聖經18日於台北舉行媒體見面會，這是她第2次來台灣，第1次是4年前在高雄拍攝電視劇《女王之花》，她笑說一切都記憶猶新，還撂當時演「便當妹」的中文台詞：「便當外送到囉，沒有位置嗎？感謝大家今天再次使用我們的便當外送，請慢慢享用喔。」
當時李聖經也在高雄獻出騎機車初體驗，約花了1個月學習，「因為角色的關係學騎車，拍戲在高雄市區，騎了滿久的，雖然有點害怕但騎的過程中真的很幸福很難忘。」另外她有一場坐跑車行經海邊公路的戲，那時她望著大海，心想一定要帶父母來一次。
今舉辦見面會
拍攝完最後一天去機場的時候，李聖經在路上買了便利商店的海綿蛋糕，覺得超好吃，「我怎麼不是第一天就遇到海綿蛋糕，怎麼最後一天才吃到！」這故事她在韓國大概講了100多次，總是跟大家介紹台灣便利商店很厲害。
另外，超商布丁也是李聖經最愛，都拜託身邊朋友幫忙買，一次都買10個左右，「可能台灣人覺得很一般，但布丁對我來說滿珍貴的。」李聖經今首次在台舉辦個人見面會，於三創CLAPPER STUDIO，購票請洽KKTIX。
(中國時報)
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