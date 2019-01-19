《幸福綠皮書》維果增胖練口音

2019年01月19日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

勇奪金球獎3獎的電影《幸福綠皮書》，男主角維果莫天森（Viggo Mortensen）雖與影帝失之交臂，但仍可望問鼎奧斯卡影帝。對於電影狂掃獎項，維果坦言一開始沒想到這部片這麼強，「直到在多倫多影展聽到大家告訴我『這部電影應該可以獲提名』，我才有感覺。」

維果對電影劇本有信心，認為至少在劇本獎項應該能受肯定，他也自開玩笑說：「不過這部電影可能看起來會有點乾或是無聊，畢竟大部分時間都是兩個男子坐在車裡一直講話嘛！」

大量素人精采演出

維果為片增重20公斤、勤練義大利口音，完美詮釋義裔美籍的白人保鑣。他的每個角色幾乎都是用生命在準備，他回憶當年在《魔戒》系列電影出演「亞拉岡」是臨危受命，當他在飛機上趕往片場只有13個小時能讀劇本，劇組其他演員是已經排練好幾個月，並學習了語言、劍術和騎馬。

這次拍《幸福綠皮書》相較之下沒那麼突然，但令維果相當緊張，他說：「我問導演彼得法拉利（Peter Farrelly），明明有很多優秀的義大利美國演員，為什麼一定要找我？然而他告訴我『因為我有一股強烈直覺，你可以演好。』」

維果說，導演的賭注還不只如此，電影中他的家人全都不是演員，是素人，他對導演說：「你瘋了，你就像一個拉斯維加斯的賭徒。」導演從頭到尾老神在在模樣對他說：「安啦！會成功的，沒事沒事！」

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(中國時報)