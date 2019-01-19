劉雨柔遇控制狂連夜逃亡

2019年01月19日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

劉雨柔日前上狼谷《失落戀花園》錄影，回憶當年在交往過「控制行為型」的恐怖情人，時刻都要檢查她的行蹤，連走到離家200公尺的便利商店都要先報備。她表示，當年還是模特兒時，男友不准她私下化妝、塗指甲油，手機不能存男生的電話號碼，如果秀場工作有男模，也要她推掉；連當時流行的msn、即時通都不許安裝，不讓她在線上聊天，做什麼都要經過男方同意。

最恐怖的一次是該男友曾在晚上到劉雨柔家裡突襲檢查，卻發現她偷裝通訊軟體，後來兩人大吵一架，男方情緒一度瀕臨崩潰，狂喊：「妳是不是聽不懂人話！」還歇斯底里拿剪刀抵著劉雨柔的脖子，把她掐在牆上，嚇得劉雨柔當時狂道歉，等男生情緒平穩離開後，連夜搬家逃走。

回憶這段恐怖情人交往過程，劉雨柔坦言自己當時年紀小，不懂什麼是愛，認為世界上這麼多女生，卻只控制她，覺得自己在男方心裡很重要，認定這就是真愛，直到長大才了解並不是如此。

(中國時報)