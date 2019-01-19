跨種族友誼從歧視到相惜

2019年01月19日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

維果莫天森在電影《幸福綠皮書》飾演起初有嚴重種族歧視的白人保鑣，他不認為電影旨在教育觀眾正確觀念，「我認為這部電影邀請觀眾一起去感受、去笑、去感動、去思考，但它沒有『告訴』觀眾要思考，它並沒有在傳教。這就是一個可能發生在任何地方的故事。」

《幸福綠皮書》英文片名「Green Book」，源自20世紀60年代美國歷史上真實存在的「黑人出行指南」，是一本專為黑人出版的「綠皮書」，由黑人郵差維克多雨果格林（Victor Hugo Green）編寫，記載全美各地「黑人友善」場所，如餐廳、飯店、加油站等。

電影以此為時空背景，講述知名非裔美籍鋼琴家唐（馬赫夏拉阿里飾）準備前往南方保守地區巡迴演出，為了人身安全，他雇用一名義裔美籍保鑣東尼（維果莫天森飾）當司機；原本互看不順眼的兩人，最後漸漸放下偏見，發展超越種族、膚色、階級和社會藩籬的動人友誼。電影25日在台上映。

(中國時報)