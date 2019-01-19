跨種族友誼從歧視到相惜
維果莫天森在電影《幸福綠皮書》飾演起初有嚴重種族歧視的白人保鑣，他不認為電影旨在教育觀眾正確觀念，「我認為這部電影邀請觀眾一起去感受、去笑、去感動、去思考，但它沒有『告訴』觀眾要思考，它並沒有在傳教。這就是一個可能發生在任何地方的故事。」
《幸福綠皮書》英文片名「Green Book」，源自20世紀60年代美國歷史上真實存在的「黑人出行指南」，是一本專為黑人出版的「綠皮書」，由黑人郵差維克多雨果格林（Victor Hugo Green）編寫，記載全美各地「黑人友善」場所，如餐廳、飯店、加油站等。
電影以此為時空背景，講述知名非裔美籍鋼琴家唐（馬赫夏拉阿里飾）準備前往南方保守地區巡迴演出，為了人身安全，他雇用一名義裔美籍保鑣東尼（維果莫天森飾）當司機；原本互看不順眼的兩人，最後漸漸放下偏見，發展超越種族、膚色、階級和社會藩籬的動人友誼。電影25日在台上映。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。