7職人帶領品味緩慢美好

2019年01月19日 04:10 中國時報 報導涂育晨

美感創作課程「山城風景速寫」，以獨有的水彩筆法，畫出礦山景致。（½藝術蝦提供）

純淨溫暖的房間，就像回到山中的家。（緩慢金瓜石提供）

山月慢食「自造浪慢風景杯」。（緩慢金瓜石提供）

美感覺醒 創作茶席

旅行，是一場與距離有關的冒險，最遠的距離，是抽離原本的自己，選擇一處或許熟悉，又或者初訪的目的地，用一種慢活、慢訪的旅居方式，成為一個真正融入當地的旅人，用簡單的生活步調，走入在地聚落的小巷、市集。

在山城金瓜石的午後炊煙與居民的溫厚絮語中，走入耆老們的故事裡，感受這座過去因採金礦而蓬勃發展的黃金山城，細嘗在隨時光流轉所留下的文化養分。在這裡的每一個角落，都藏著超過一甲子的故事。

戶外茶席 旅行新意義

緩緩走過來自景色、人物與時光的交錯，登上鄰近的茶壺山，想像著把都市裡的煩憂，釋放在眼前的山嵐雲霧中，閉起眼，感受時光留在山城的思念。這一刻，綿延的風景，都是屬於旅人的詩，從沿路拾獲的美好，尋找來自緩慢的溫度。

薰衣草森林旗下的旅宿品牌「緩慢」，將於3月17日至3月22日，與7位跨領域職人合作，以6場戶外茶席，搭配視、聽、嗅、味、觸、心，六感六覺，春分時刻在緩慢金瓜石，重新定義旅行意義。

(中國時報)