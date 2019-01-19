2019年01月19日 04:10 中國時報 本報訊

中歐創作彈唱吉他手︱Mihael Hrustelj

城市畫家︱林致維（½藝術蝦）

自由表演者︱陳紫綸（小ㄈ）

馨美學香道講師︱江美玲

品酒師︱Fingers Lan

花藝師︱郭毓麟（大白）

暮春三月、萬物甦醒之時，山神唱起春分的歌，緩慢與有時甘杯合作，邀請旅人喚醒心與知覺，與7位職人共同體驗品茶、心弦、色彩、歌聲、馥香、品酒、花藝，進行一連6天的美感生活創作，共同寫下山城中的美好時光。 7位職人，6場戶外茶席，創作美感生活。

有時甘杯主持人︱黃筱蒨︱3月17日至3月22日

節氣戶外茶席 春分山城裡，取山風水為歌，以天地為席，開啟五官六感的茶旅行。

■外文學士建築碩士背景，生於台北、靈魂卻受古都召喚。2014年春移居台南，現於自身設計改造的老屋成立「有時甘杯」，持續以茶與各種跨界創作，迸發生活美學的種種可能。

中歐創作彈唱吉他手︱Mihael Hrustelj︱3月17日

蕩漾春心弦律 一場從心出發的清新創作，感受樂手在自然中演奏，帶來豐沛而真實的溫暖。

■來自中歐國家斯洛維尼亞、新興樂團之一的吉他手，濃厚的巴爾幹半島自然風情的快意，樂曲富含生命力的律動感，曾獲邀荷蘭北海爵士音樂節、德國歐洲音樂節、斯洛維尼亞城市藝術節等演出。

城市畫家︱林致維（½藝術蝦）︱3月18日

山城風景速寫 從藝術家視角細膩觀察大地顏色，並以獨有的水彩筆法，畫出礦山景致。

■工程師背景，2014年移居台南後成為業餘畫家。畫作以台南城市風景為主要題材，獨特的肌理線條及色彩，風格強烈，曾入圍世界水彩大賽。

自由表演者︱陳紫綸（小ㄈ）︱3月19日

寫首自己的歌 以為無聲其實最有聲，自然界的原始聲音，都能成為動人的歌曲。

■自12歲參與小優人、青年優人，曾擔綱金石優人藝術總監，現為自由表演者。對世界充滿好奇，活絡於音樂表演藝術活動，接受義大利劇場大師培訓，並隨團於歐洲巡演兩年。

馨美學香道講師︱江美玲︱3月20日

春暖馨肝御守 春天適合滋養肝臟，象徵生發與成長。取自純天然中藥材及花草植物，將祝福封存於香包。

■與您徜徉於宋代蔚為風潮的香道文化，同時也具有香藥同源的保健醫療活動。讓千年古老智慧回到生活中，倡議身心靈的療癒體驗。

品酒師︱Fingers Lan︱3月21日

醞釀芬芳時光 喚醒味蕾的敏銳，隨品酒師與茶師，領略時間封藏的祕密。

■WINE NOTE葡萄酒筆記─Fingers的愜意酒款專欄作家。隨興喝酒，率性品酒的愛酒人。酒精年齡長如喜馬拉雅山，真正欣賞葡萄酒的酒齡則短淺，一切仿如昨日才發生的事。

花藝師︱郭毓麟（大白）︱3月22日

手綁一束自然 穿梭葉裡枝間，隨手採集季節裡的自然，感觸花草葉木的肌理變化。

■從服裝設計轉入心中難忘的自然天地，從事植栽藝術、花藝設計與空間布置。將綠意植入簡約純粹的生活，邀請人們回歸自然，賦予生活極簡寫意的氛圍。

(中國時報)