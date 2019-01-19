飯店玩藝術 變身美術館

2019年01月19日 04:10 中國時報 黃唯淯 、 何書青 報導

D*Face現場作畫。圖片提供各品牌

西華飯店限定藝術套餐，每口吃下都是感動。圖片提供各品牌

蜷川實花2006年作品《Sakuran-06-22》，103.0×137.5cm。圖片提供各品牌

草間彌生，《南瓜》。圖片提供各品牌

崔永嬿的《金蛋》是以玻璃纖維與不銹鋼為表現素材，上有一個人偶踩著金蛋表演，相當可愛。圖片提供各品牌

台中大毅老爺行旅光從外觀看來，就頗有現代藝術之風。圖片提供各品牌

藝術家李昕作品－旅居的視覺幻象，獨特的單折成形外觀，日前再現晶華。圖片提供各品牌

展覽資訊

當飯店在硬體和服務的水準已經提升至頂尖時，策展藝術作品是吸引人潮與提升自體美學的一個好法子，而各家飯店策展所帶來的作品，也無疑是入住旅客能得到的另一種附加價值。

東方文華酒店

匯集30位頂尖大師

■近期台北藝術展大事之一，莫過於台北東方文華酒店與文華精品舉辦的大型藝術展覽活動「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」（Urban Art Exhitbition），展覽總計邀請來全球30位頂尖潮流與藝術大師，如來自洛杉磯的Cleon Peterson，他擅長使用簡單的線條與單純的顏色，表現出作品的純粹與視覺上的震撼感，展現力量與征服的病態美感。另外還有英國知名當代藝術家D*face，擅長普普藝術風格結合暗黑美學，再加上他獨創太陽穴長著翅膀的D*Dog，讓他的作品擁有極高的辨視度。這兩位大師也即興於東方文華進行創作，是許多潮流藝術迷心中的夢幻逸事。

此次活動也請來布魯克林雙人組創作藝術團隊Faile，擅長在水泥牆上表現畫面的多樣層次性，而南法的WK Interact則擅長在漫畫風格的繪畫技法上留下代表疏離的連結線條。這次在東方文華戶外空間設置了4個大型雕塑打卡點，分別為敦化北路門口的Cleon人型雕塑、中庭Fidia的大老鼠雕塑、慶城街門口的不二良釣魚小兔雕塑和慶城街外牆的Cleon大型扇狀藝術品。

西華飯店藝術美學端上餐桌

■西華飯店今年首度策展「ONE ART Taipei」，集結亞太區69間畫廊、近500位藝術家和超過2000件藝術作品共同展出，1月19日起開放參觀。這次展期有不少大師級作品，如攝影師蜷川實花的《Sakuran-06-22》，她的作品充滿強烈異色風格，極端的對比色系和大膽飽和的色調一直是最大特色；另一位展演作品則是在全世界也享有高聲量的草間彌生，作品常被認為無法被歸類也無法被定義，最著名的作品《南瓜》結合了雕塑與圓點的波卡藝術；她認為欲是一種「具有精神病的」藝術作品，誠如她一直以來對外界所溝通的方式，對外畏縮，但對藝術卻保有無限的熱情。

除了One Art Taipei外，飯店更將這波藝術美學延伸到餐桌上，「TOSCANA義大利餐廳」主廚徐正育為藝術展設計出色彩明豔的限定藝術套餐。其中「冷製龍蝦襯絲翠奇亞乳酪‧鮭魚卵‧羅勒油」令人驚豔，淺綠、橘紅、白色的色彩搭配，讓整道料理活潑起來，用的更是當日現殺新鮮活龍蝦，口感鮮甜彈牙；主菜選項中的「美國頂級牛小排襯南瓜及馬鈴薯幕斯」風味獨特，將牛小排經36小時低溫烹調再爐烤，另類地搭配BBQ風味醬料讓人胃口大開；限定藝術套餐每套2000元＋10％。

台中大毅老爺行旅

旅店宛如藝文中心

■去年7月由老爺酒店集團與大毅建設共同合作的大毅老爺行旅，在中台灣引起不小的注目，除了獨有的菱形觀景方框外觀設計之外，飯店最叫人驚喜的莫過於宛如藝廊的空間設計；不只形而上，大毅老爺行旅也是一座恰如其分的藝廊中心，開幕至今年1月底展出「Beeline最短距離」，作品安置於各樓層空間；除了定期的展期作品，長期性展覽的作品則以陶塑、不鏽鋼為主要媒介，展出作品則強調旅行與分享的美好概念。

晶華飯店典藏台灣藝術家

■身為台灣精品酒店龍頭指標之一的晶華酒店，對藝術品的支持與推廣與不遺餘力，長期以來酒店都有固定性的藝術作品展覽，而固定典藏的作品也是晶華住客必賞的重點之一。誠如晶華酒店典藏的台灣藝術家李昕的作品，她曾獲德國紅點設計獎、法國巴黎世界藝術博覽會珠寶設計類銀牌等大獎，而這次她將金屬媒材重新演繹出波浪、鏤空且呈現出類似Folding的線條，創造出另一種隱喻晶華顛峰再起的獨特意境，是十分特別的作品。

(中國時報)