十年大挑戰 女星衣起來
第91屆奧斯卡金像獎入圍名單將於台灣時間22日公布，歷經幾場具「風向球」水準的頒獎典禮，不難預測像《一個巨星的誕生》女神卡卡、《真寵》艾瑪史東、《愛·滿人間》艾蜜莉布朗等明星，應該十拿九穩可拿到入圍門票，勢必在奧斯卡舞台以及紅毯上，彼此再度廝殺一番。
獎座誰拿無法決定，紅毯穿什麼卻是可以自我掌控，不難發現每年明星們均悄悄利用穿著，企圖影響評委印象。本報把時間拉長一點，讓這些女星來個當紅「十年挑戰（#10yearschallenge）」，更能看出衝獎座而大變臉的神奇演化。（文轉S4）
女神卡卡
從搞怪荒誕 進化到優雅
如果卡卡也跟風玩「十年挑戰」，相信她絕對是效果第1名！2009年的她靠〈撲克臉Poker Face〉取得事業突破，開始出席大量頒獎典禮，麋鹿帽、蝴蝶結髮型，乃至各種誇張的奇裝異服，甚至當年晉見英國女王還是紅吸血鬼造型，讓卡卡成為紅毯搞怪女王。
衣不驚人死不休的卡卡，後來還出現「生牛肉裝」等經典造型，不過近年造型持續往優雅邁進，從去年中開始的《一個巨星的誕生》紅毯造勢，不見鬼妝怪髮，反而藉由Valentino、Calvin Klein、Ralph Lauren訂製禮服展現優雅，但仍帶有羽毛、蓬袖、長裙襬等戲劇性的細節變化。
讓卡卡「從良」的大功臣是造型師雙人組Sandra Amador及Tom Eerebout，他們分享改造卡卡的中心概念︰「我們希望卡卡融入好萊塢這充滿榮光的傳統，同時也能繼續做自己。」以1月初出席金球獎為例，卡卡穿Valentino天藍色緞面洋裝宛如迪士尼公主仙度瑞拉，順便向1954年《一個明星的誕生》的女主角茱蒂嘉蘭致敬；《一個巨星的誕生》同片演員山姆埃里奧特在中國劇院留下手足印記時，她也以Alexander Wang洋裝、Fay風衣外套，到場溫馨同歡。
艾瑪史東
從恐怖娃娃 邁向個人風
艾瑪史東今年沒缺席各大獎項女配角，入圍奧斯卡也是十拿九穩。但回到2009年，她前1年才剛以《女郎我最兔》受矚目，從二線往上爬的她，自然是沒造型師打理，無奈以全黑或全紅無法凸顯個人的服裝上陣，甚至她參加Anna Sui紐約活動穿上該品牌的蕾絲迷你洋裝，為了配合服裝畫的白色系妝容，讓她頗有恐怖娃娃的fu。對照艾瑪現在LV、Fendi、Givenchy各大名牌爭搶借衣，靠造型師巧手打造個人風格，讓她靠《真寵》搶攻女配角之路更為順遂。
(中國時報)
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