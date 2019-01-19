十年大挑戰 女星衣起來

2019年01月19日 04:10 中國時報 潘鈺楨 、 徐亦橋 報導

2009年，女神卡卡在MTV音樂錄影帶大獎穿了勝利女神裝，讓人印象深刻。（CFP）

2019年，女神卡卡在第76屆金球獎上穿的Valentino大蓬袖洋裝已經相當搶眼，再加上Giuseppe Zanotti高跟鞋，成為全場最閃耀的星星。（CFP）

2009年，女神卡卡出席VEVO活動，雖穿華麗的水藍色禮服，但招牌的蝴蝶結髮型，展現她搞怪的一面。（CFP）

2009年，第26屆MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮紅毯，女神卡卡的黑色羽毛拼接蕾絲禮服，搭配同色系帽子與半罩臉面具，令在場人士看了不禁倒抽一口氣。（CFP）

2019年，女神卡卡身上的Ralph Lauren燕尾服風格的露背禮服、Gianvito Rossi高跟鞋和Messika珠寶，加上手上拎著的黑金羽毛裝飾，相當獨樹一幟。（CFP）

2019年，艾瑪史東以Fendi 2019春夏系列印花連衣裙、Givenchy高跟鞋，搭配紅橘色眼影，大膽活潑穿搭預告今年春夏氛圍。（CFP）

2009年，艾瑪史東參加Anna Sui在紐約舉辦的活動，為了配合主題「花邊教主」，她穿了該品牌的白色蕾絲迷你洋裝。（CFP）

第91屆奧斯卡金像獎入圍名單將於台灣時間22日公布，歷經幾場具「風向球」水準的頒獎典禮，不難預測像《一個巨星的誕生》女神卡卡、《真寵》艾瑪史東、《愛·滿人間》艾蜜莉布朗等明星，應該十拿九穩可拿到入圍門票，勢必在奧斯卡舞台以及紅毯上，彼此再度廝殺一番。

獎座誰拿無法決定，紅毯穿什麼卻是可以自我掌控，不難發現每年明星們均悄悄利用穿著，企圖影響評委印象。本報把時間拉長一點，讓這些女星來個當紅「十年挑戰（#10yearschallenge）」，更能看出衝獎座而大變臉的神奇演化。（文轉S4）

女神卡卡

從搞怪荒誕 進化到優雅

如果卡卡也跟風玩「十年挑戰」，相信她絕對是效果第1名！2009年的她靠〈撲克臉Poker Face〉取得事業突破，開始出席大量頒獎典禮，麋鹿帽、蝴蝶結髮型，乃至各種誇張的奇裝異服，甚至當年晉見英國女王還是紅吸血鬼造型，讓卡卡成為紅毯搞怪女王。

衣不驚人死不休的卡卡，後來還出現「生牛肉裝」等經典造型，不過近年造型持續往優雅邁進，從去年中開始的《一個巨星的誕生》紅毯造勢，不見鬼妝怪髮，反而藉由Valentino、Calvin Klein、Ralph Lauren訂製禮服展現優雅，但仍帶有羽毛、蓬袖、長裙襬等戲劇性的細節變化。

讓卡卡「從良」的大功臣是造型師雙人組Sandra Amador及Tom Eerebout，他們分享改造卡卡的中心概念︰「我們希望卡卡融入好萊塢這充滿榮光的傳統，同時也能繼續做自己。」以1月初出席金球獎為例，卡卡穿Valentino天藍色緞面洋裝宛如迪士尼公主仙度瑞拉，順便向1954年《一個明星的誕生》的女主角茱蒂嘉蘭致敬；《一個巨星的誕生》同片演員山姆埃里奧特在中國劇院留下手足印記時，她也以Alexander Wang洋裝、Fay風衣外套，到場溫馨同歡。

艾瑪史東

從恐怖娃娃 邁向個人風

艾瑪史東今年沒缺席各大獎項女配角，入圍奧斯卡也是十拿九穩。但回到2009年，她前1年才剛以《女郎我最兔》受矚目，從二線往上爬的她，自然是沒造型師打理，無奈以全黑或全紅無法凸顯個人的服裝上陣，甚至她參加Anna Sui紐約活動穿上該品牌的蕾絲迷你洋裝，為了配合服裝畫的白色系妝容，讓她頗有恐怖娃娃的fu。對照艾瑪現在LV、Fendi、Givenchy各大名牌爭搶借衣，靠造型師巧手打造個人風格，讓她靠《真寵》搶攻女配角之路更為順遂。

(中國時報)