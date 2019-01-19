2019年01月19日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

身為LV代言人的男星吳亦凡，以一襲白襯衫、黑褲造型出席品牌2019秋冬男裝大秀。（LV提供）

金曲歌王林俊傑選穿LV 2019春夏系列白色西裝現身秀場。（LV提供）

由不同國家國旗圖案拼貼而成的大衣，蘊藏了全球共融的美好願景。（LV提供）

麥可傑克森的經典軍裝造型，幻化為駝色毛呢材質上衣的細節，胸前的徽章造型裝飾也格外搶眼。（LV提供）

代表LV精神的復古行李袋，透過創意總監Virgil Abloh之手以全新樣貌登場。（LV提供）

男裝品牌所樹立的瀟灑形象，是大部分人心中擺脫不了的陽剛印記，但在性別、氣候、生活方式均逐漸變遷的今日，設計師們又在伸展台上，描繪出了具備流動特質的紳士眾生相。

向流行之王致敬

LV正能量 呼喚愛與和平

路燈下，薩克斯風演奏家Jason Arce吹響了紐約街頭的藍調憂鬱，R&B歌手Devonte Hynes又名（Blood Orange）與Mikey Freedom哼唱出靈魂節奏，LOUIS VUITTON（簡稱LV）2019秋冬男裝大秀，就在模特彷彿隨興地繞行中緩緩展開。

身為品牌代言人的男星吳亦凡和金曲歌王林俊傑，坐在樓前的階梯上觀賞這「街道」上發生的一切，手上套著的白色鑲鑽手套，打通LV男裝創意總監Virgil Abloh心中的美好世界。寬鬆的灰色西裝，在上身營造出堆疊感的層次，胸前軍裝剪裁細節及徽章裝飾，讓人情不自禁聯想到傳奇歌手麥可傑克森（Michael Jackson）。

這位被譽為「流行之王」的男人，在10年前結束了生命的旅程，他戲劇化的成長歷程，啟發了設計師對人性的理解。為何我們要做衣服？又是什麼造就了男裝底下的男人？這些都是Abloh在設計本季時向自己提出的大哉問。他在接受外媒採訪時表示：「讓我們表現得像我們想要的世界一樣，不要再像現在如死胡同的大環境一般。」

正向力驅使下，我們一同回顧了昔日歌曲裡的愛與和平，亮片串起的地球，將中心設定在歐洲大陸，設計師腦海中一心嚮往的國度，而象徵其血緣背景的非洲剪影取代犬牙形狀，成為千鳥格紋的組成基礎。美國國旗上的星條圖騰，是本季的重點符號之一。帶著夢想出生的美國星條旗圖騰，亦為本季重點符號之一，最終由各國國旗圖案拼貼的大衣，更蘊藏了全球共融的美好願景。

誕生於仿照〈Billie Jean〉音樂錄影帶中曼哈頓的時尚故事，由Abloh充滿街頭感的輪廓承接，標誌性的Monogram花紋，於羽絨外套及皮革夾克上立體呈現，代表LV旅行精神的復古行李袋，則藉摩登語彙重生。電影《新綠野仙蹤》中由全黑人卡司扮演的角色，也以卡通化手法逗趣呈現在連帽衫、針織衣等單品上，通往奧茲王國的黃磚路仍在繼續，寫著模特及其父母出生地的紙片標記著「Sliding、Backwards、Slowly」，在多元、平等、種族等議題衝突不斷的今日，穿上LV的男人們，要以帥氣的月球滑步不斷前行。

(中國時報)