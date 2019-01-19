三宅一生 感受風的自由

2019年01月19日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

ISSEY MIYAKE MEN 2019秋冬男裝引入自然思維，以「感受風」為主題，向風所給予的自由和能量致敬。（CFP）

使用傳統蠟染所描繪出的黃色斜紋，描繪出「破風」般的景象。（ISSEY MIYAKE MEN提供）

由緹花編織所呈現的清晰圖紋，搭配羊毛、聚酯纖維和萊賽爾混紡織物經搓揉洗滌後所創造出的柔軟質地，打造出溫暖的視覺效果。（ISSEY MIYAKE MEN提供）

明亮的色彩中，設計師高橋悠介透過層層日式工藝與技術的相互結合，賦予當代男人於自在中體驗對大地環境的反思。（ISSEY MIYAKE MEN提供）

自在是三宅一生帶給都會男人的想像，日前於巴黎東京宮中發表的ISSEY MIYAKE MEN 2019秋冬男裝，即引入自然思維，並以「感受風」為主題，向風所給予的自由和能量致敬。

品牌創意總監高橋悠介恪守創辦人從纖維開始設計的初衷，透過染色、紡織的方法，使皺褶變化出截然不同的風貌。本季他從風的圖案、速度及光影等3大主題下手，傳統蠟染所描繪出的黃色斜紋，伴隨緹花編織及羊毛、聚酯纖維和萊賽爾混紡織物搓揉洗滌後所創造出的溫暖質地，形成抽象的「破風」、「順風」等景象。而雙層羊毛紡織皺縮後產生的紋理，亦在綴飾流蘇毛邊後，以充滿張力的造型表現暴風吹拂的痕跡。

具有灰白漸層視覺效果的單品，則是經由紮染絲線為基礎的特殊依卡織法完成，搭配拔染印花技法和粗花呢布料的運用，共同營造出具速度感的光線殘影。藉著層層日式工藝與技術的相互結合，設計師再度於尊重都市生活的原則下，為快速生活的現代人創造保暖且通風的舒適新衣。

(中國時報)