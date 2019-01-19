顛覆傳統 義式男人重拾真我

2019年01月19日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

韓國男子團體GOT7成員BamBam（左）與Mark Tuan一同現身Ermenegildo Zegna XXX 2019秋冬大秀。（Ermenegildo Zegna提供）

MOSCHINO 2019秋冬男裝受義大利導演費里尼電影中的人物啟發，戰士們的盔甲與演員們下戲時選穿的衣著打成一片，充分展現出設計師Jeremy Scott戲劇化的時尚狂想。（MOSCHINO提供）

MARNI 2019秋冬男裝中，設計師Francesco Risso將睡衣般的輪廓印上七彩斑斕的動物紋圖騰，打造出迷幻的非典型少年形象。（CFP）

Y∕PROJECT延續透過剪裁細節玩出特殊造型，且於其中加入藝術筆觸，表達出書中因翡冷翠美景造成的恐慌症候群。（CFP）

Donatella Versace藉VERSACE 2019秋冬男裝顛覆傳統，蕾絲點綴的上衣以及與福特汽車合作的限量系列，讓男人重拾嶄露真我的自信。（VERSACE提供）

電影《瘋狂亞洲富豪》飾演男主角的亨利高汀，選穿雙排扣西裝現身RALPH LAUREN米蘭展示會場。（RALPH LAUREN提供）

Dolce & Gabbana 2019秋冬男裝以經典輪廓為基調，金銀錦緞、拜占庭緹花圖騰等標誌性元素輪流登台，拼湊出品牌對優雅致敬的初衷。（CFP）

剛結束的米蘭男裝周上，我們見證了當代義式男子的多樣性，Ermenegildo Zegna選在米蘭中央車站的大堂裡，展示由藝術總監Alessandro Sartori藉服裝傳遞的共融之美。在角色界限日益模糊的今日，Sartori透過饒富巧思的材質和剪裁細節，打造出可攻可守的俐落衣櫥。工裝或寬鬆的飛行夾克、羽絨大衣混搭正裝，暗夜藍、西伯利亞綠、華沙灰等穩重色調上，以大膽的印花、緹花潤飾，踏上個人化訂製的Cesare球鞋，低調演出都市叢林中的活力新意。

勇於冒險，亦是VERSACE血液裡流動的躁動因子，品牌藝術總監Donatella Versace將令人眼花撩亂的2019秋冬系列當作對傳統男性裝著的戰書，鼓勵男人嘗試不同可能。印著皮具綑綁圖騰的絲質襯衫及皮革大衣為叛逆氛圍定調，合身西裝還有安全別針點綴，伴隨透明的PVC材質、刺繡蕾絲細節以及與福特汽車合作的限量系列，用百變造型重拾嶄露真我的勇氣與自信。同樣出格的MARNI，設計師Francesco Risso在男裝系列中融入童稚般的想像節奏，宛若睡衣的輪廓，印上七彩斑斕的動物紋、圖騰，打造出迷幻的非典型少年。

電影中上流社會的瀟灑形象則被Dolce & Gabbana演繹，大樂隊編制下的爵士樂曲悠揚播放，1920年代《大亨小傳》般的奢華光景傾瀉而出。設計師故鄉西西里的「黑手黨」，換上3件式燈芯絨黑色正裝開場，睡袍輪廓、金銀錦緞、拜占庭文化裡的緹花圖騰等標誌性元素輪流登台，拼湊出品牌對優雅致敬的初衷。

而身為美國代表的RALPH LAUREN，也選擇在米蘭舉行旗下Purple Label之男裝發表，2019秋冬系列汲取品牌創辦人雷夫羅倫醉心的馬術世界，運用花呢克什米爾、絲絨等材質製成的雙襟晚裝、燕尾服，點亮晚宴時的高雅風格；選用與Polo Bear相同材質的毛絨大衣及以瑞士滑雪勝地Gstaad發想的機能系列，也同樣吸睛。活動中，品牌更請到電影《瘋狂亞洲富豪》飾演男主角的亨利高汀（Henry Golding）到場加持，營造引人入勝的故事背景。

想像力十足的MOSCHINO，則在具有舉足輕重地位的羅馬Cinecitta Studios製片廠中發表2019秋冬男裝暨早秋女裝。系列受義大利傳奇電影導演費里尼（Federico Fellini）作品中的角色啟發，創意總監Jeremy Scott將《愛情神話》、《甜蜜生活》等卡司搬上伸展台，繡著拉丁銘文的飛行夾克伴著骨骸及戰士們的盔甲復活，宮廷晚裝則和演員們下戲時的大衣打成一片，充分展現出設計師戲劇化的時尚狂想。

受Pitti Uomo邀請至佛羅倫斯舉辦大秀的Y∕PROJECT，創意總監Glenn Martens本季則延續他透過不對稱等細節為正裝玩出的特殊剪裁，且於其中加入藝術筆觸，表達出書中因翡冷翠美景造成恐慌的司湯達綜合症候群（Stendhal Syndrome）。

(中國時報)