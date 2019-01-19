明星穿著變化史
2009年，布萊德利庫柏2009年在紐約惠特尼現代藝術拍賣展上，深藍色西裝讓他看來知性內斂，但裡面低胸襯衫露胸毛，走不羈風格。（CFP）
2019年，艾蜜莉布朗在評論家選擇獎紅毯上，將Prada的銀白色水鑽肩帶禮服穿上身後，完全是一副女神降臨模樣。（CFP）
2019年，雷米馬利克1月初在洛杉磯電影評論獎上以大紅色的Berluti西裝搭配卡地亞手表，鮮豔大膽的穿著無懼外界眼光。（CFP）
2009年，艾蜜莉布朗在紅毯靠爆乳裝搶鏡，性感但藏不住略微尷尬的表情。（美聯社）
2011年，雷米馬利克在洛杉磯出席電影《愛情速可達》首映時，選擇深黑色的燕尾服式西裝，走中規中矩路線。（CFP）
（文接S1）布萊德利庫柏 露毛哥轉性儒雅小生
布萊德利庫柏不愧是好萊塢性感王，只要西裝上身都是一個帥字。但是2009年的他靠《醉後大丈夫》翻紅，是剛往一線晉級的新男神，穿衣風格是隨性不羈，當年雖也是西裝加身，但刻意不繫領帶，直接胸毛見客若隱若現展露結實胸肌，而且長期穿著沉穩深色。近年布萊德利開始展現更好萊塢紳士風格，少見胸毛，且色系與樣式彈性增加，今年跑《一個明星的誕生》穿著不少淺灰色、格紋西裝，給人溫文儒雅的感受。
艾蜜莉布朗 爆乳妹變身女神降臨
雖之前已有《穿著PRADA的惡魔》搶戲演出，2009年時，艾蜜莉布朗才25歲，雖有Vivienne Westwood等英倫品牌支持，但她偏愛花俏打扮，禮服不是點點就是印花，大型典禮則靠常穿爆乳裝搶鏡。近年隨著她歷練增加，開始撐得起大器禮服，像是今年出席評論家選擇獎時Prada的銀白色水鑽肩帶禮服，以女神態勢降臨會場，早已不是10年前那在紅毯缺乏安全感與氣勢的女孩了。
雷米馬利克 深色轉豔沉穩後勇挑戰
以《波希米亞狂想曲》拿下今年金球獎戲劇類影帝的雷米馬利克，雖紅毯資歷還未達10年，2011年6月他在洛杉磯出席電影《愛情速可達》首映，當時他出道不久，選穿深黑色西裝，盼能加深外界對他的潛力新星形象，但隨著《波希米亞》入圍男主角呼聲高，他穿著也勇於嘗試，雖多以窄版西裝為主，但也敢挑選紅色、印花設計等，讓不少品牌搶著合作。
(中國時報)
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