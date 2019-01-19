體驗3C 糗事遭曝光 劉以豪發窘

2019年01月19日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

劉以豪及陳庭妮在三星微風南山旗艦體驗館中，親自體驗VR虛擬實境專區。（三星提供）

劉以豪及陳庭妮昨（18日）出席三星微風南山旗艦體驗館開幕剪綵活動。（三星提供）

去年起各大3C品牌陸續開展體驗店，昨（18日）三星微風南山旗艦體驗館正式開幕，不僅邀請三星電子大中華區總裁權桂賢，以及全球品牌門市營運部門副總裁Simon Orchover剪綵，伊林男星劉以豪與陳庭妮合體出席，大玩館內的VR虛擬實境專區及Gamin Zone的最新手遊，2人回想起電影《比悲傷更悲傷的故事》，陳庭妮現場模仿電影中的情節，為對方拍下照片，展現好感情。

而7年前首次在工作相遇至今的劉以豪及陳庭妮，已合作多次，兩人互相爆料，像最近已紅到韓國去的劉以豪，雖然請了韓文老師學韓文，但陳庭妮笑說「他一天要背2個單字，但從早到晚還是在說同一個單字。」而在現場劉以豪說很期待看到陳庭妮玩VR的表情，全因館中的VR虛擬實境專區有4D體感椅，搭配360度投影VR，而且內容真實刺激，當陳庭妮實際體驗時，他馬上在旁幫忙錄下有趣畫面。

此次三星微風南山旗艦體驗館為全球市場布局中第8個旗艦型門市，集合了產品體驗、客製化服務、消費者課程、售後服務一站到位的服務，更有來自韓國各式高科技的互動內容，展現出最完整的原廠配件，而且以20％服務、40％體驗、40％銷售的新型態模式，帶來情景式的銷售，從人力、時間、硬體等加起來，總計投資約9位數，預計1個半月內即能超過A7快閃店1年的30萬到訪人次。

台灣三星預計因著今年10周年的突破性產品計畫，上半年將推出多款全新手機商品，相信多元豐富的產品加入後，期待2019年在手機的營業額上達10％的成長，更預告推出更多新店型的改裝計畫，預計2年內完成15家50坪以上的大店改裝，進一步搶攻台灣市場。

(中國時報)