採買31兆元美貨 6年零逆差 貿易戰 陸大讓步

2019年01月20日 01:48 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

為結束與美貿易戰，傳大陸提議今後6年增加進口總值超過1兆美元（約台幣31兆元）美國商品，藉此到2024年讓美陸貿易零逆差。陸方提數值目標，展現大幅讓步姿態。但對此，美方開出更嚴厲要求，促陸2年內改變雙方貿易失衡狀況。

談判有進展 美3大指數收紅

美媒18日援引知情人士說，本月稍早北京談判桌上，大陸提出未來6年大規模採購美國貨計畫，總值逾1兆美元，到2024年將美陸貿易逆差降為零。受美陸貿易談判可能取得進展鼓舞，美股三大指數19日大漲，漲幅均超過1％。

大陸海關總署數據顯示，2018年大陸對美貿易順差3233億美元，連2年刷新紀錄。去年大陸自美進口1551億美元，根據上述提議力爭2019年將此擴大至2000億美元，到2024年分階段增至6000億美元，以糾正貿易失衡。

去年12月初美財長穆努欽曾透露，陸方（在阿根廷習川會上）提議採追加措施，總值逾1.2兆美元，後白宮經濟顧問庫德洛指出，1.2兆美元是廣泛衡量基準，係指根據市場條件購買美國產品的交易。

美促2年改善失衡 仍有歧見

不過知情人士說，北京的磋商上，美要求大陸2年內就消除貿易不平衡，雙方分歧仍大。經濟學家指出，欲消除美陸巨額貿易逆差，大舉購買美國貨未必可行，這主要取決大陸民眾對美國貨的需求。

同時，購買美國貨種類可能比總額更重要。去年大陸自美進口額最多的商品為飛機、大豆和汽車。陸方一直希望美方能解除1989年起對其實施的高科技出口限制，以利購買高科技的產品，但遭美方拒絕。

陸美雙方本月7至9日在北京舉行副部級磋商，未做出最後決定。本月底，大陸副總理兼首席談判代表劉鶴將訪華府，與美國貿易代表萊海澤和財長穆努欽進行下一輪會談。

高科技出口 卡在結構性問題

除降低貿易逆差外，美方還聚焦解決結構性問題，包括大陸被指智財權保護不足、強迫技術轉讓和產業補貼，欲彌合這些爭議難度很高。負責對陸談判的萊海澤稱，北京磋商沒在「必要的結構性改革」上取得進展。不過傳美方承諾，只要陸方加大智財權保護立法和力度，不允許強制技術轉讓，將會加大高科技技術出口。

白宮經濟顧問庫德洛則表示，美陸貿易談判十分良好，「無論廣度或深度，從未有過這麼大規模的討論，這是好事。」根據習川會達成的貿易戰「休兵」，90天談判期限3月1日結束，外界認為這時間表頗具挑戰性，但面對面談判的恢復，增強了雙方達成協議的希望。

(中國時報)