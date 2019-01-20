翻轉討厭民進黨 執政團隊網紅化

2019年01月20日 01:48 中國時報 曾薏蘋 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選後，蔡總統「尺度大開」，從臉書、唉居（IG）不僅照三餐發文，遣詞用字也鄉民化；據知讓總統文宣大變身的幕後推手是7年級生的發言人林鶴明與兩位8年級女生翊婷與思吟；其中神似女星張鈞甯的翊婷，還充當總統「打光妹」。

總統社群推手 林鶴明+2小編

「政治網紅」近來突成為熱詞，執政黨「網紅化」更被討論，也被外界視為改變民間「討厭民進黨」的起手式。不過林鶴明說，總統不會、也不需當網紅，是透過社群平台把重要政策讓民眾知道，總統善用社群平台全世界皆然。

蔡總統臉書近來不再只走文青風，不僅播放與行政院長蘇貞昌吃滷肉飯談豬瘟，更突襲西門町與外國觀光客不期而遇；不僅臉書、IG風格大開，連到地方也不忘向支持者說「記得加Line喔！」

團隊成員之一的林鶴明說，執政這兩年，總統重點放在推動改革，九合一總統不是主角，所以宣傳上「比較低檔式，沒踩油門」；選後團隊做了討論，調整操作模式。他說，總統社群平台打團體戰，成員約10人，負責文稿、輿情收集等，臉書主要幫忙管理者是兩位8年級女生，翊婷負責IG，思吟負責臉書。

長相似張鈞甯 擔任小英分身

其中翊婷長相甜美，神似藝人張鈞甯，她常擔任總統分身，提前坐總統位上供攝影試光，像去年底小英在中科院研發展示館年終媒體茶敘前，翊婷就坐總統位子讓攝影打光，她時而低頭看手機、時而看書，鼓鼓腮幫子甚是可愛。

由於府內重新分工，如今林鶴明著重經營網路社群，新聞聯繫找來前桃園市新聞處長張惇涵加入黃重諺負責的新聞聯繫工作。

此外，蘇揆上任後也將九合一大選時期養成的透過臉書與網友互動習慣帶入，已成「接地氣」內閣。

政院趕流行 創意團隊玩臉書

據知，蘇貞昌上任前就在臉書發布徵詢新閣員影片，史無前例做法引發網友討論。政院發言人Kolas說，蘇貞昌臉書小編多是7、8年級生，發言人室原就有不少年輕同仁，蘇上任後加入4名年輕人，組成新創意團隊一起工作。她說，從去年開始，政院就在思考因應新時代來臨，各部會應成立「新媒體工作小組」，利用網路等新興媒介與民眾溝通。

(中國時報)