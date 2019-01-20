搶救執政不力 直播非萬靈丹
新聞透視 民進黨去年底九合一敗選後，府院黨上下跨出「接地氣」的第一步，就是成為「政治網紅」；但是政治若是一件那麼容易的事，網路聲量如果等於選票，「蔡阿嘎都可以當總統、小紅都可以當閣揆」。
民進黨去年底大敗後，今年1月開始，蔡英文領導下的民進黨及政權，有如「晚上吃西瓜」一般，尤其是一向被視為「貓系理科女」的蔡英文總統，更是變了一個人似的，一下開直播、一下突襲西門町，網路聲量一下子竄高，整個內閣、部會首長，也起而效尤。
踏出圍牆 是件好事
蔡政府如此大的轉變，當然是受到九合一敗選刺激，台北市長柯文哲第一次參選時，就是標準網紅，且一路紅了4年，去年底參選連任時，就算民進黨最後不跟他結盟，還是照樣當選；另一個就是高雄市長韓國瑜，網路吹起的「韓流」，讓民進黨在本來可以躺著選的高雄市，最後躺到爬不起來。
只做表面 難禁考驗
但是要徹底扭轉討厭民進黨的社會氛圍，執政者直播政策，就像民進黨新任祕書長羅文嘉說的，「踏出圍牆是件好事」；但他也說，「政治人物重要的不是噱頭而是價值」。
民進黨九合一敗選後，蔡英文「給黨員的一封信」提到，推動改革的同時，沒有給予受影響的人足夠的撫慰；追求經濟、能源、空汙轉型，對於跟不上轉型速度的弱勢者，沒有提供足夠的關懷和協助；急於應變，沒有妥善照顧那些經濟變動中及轉型中，無助的弱勢者；追求台灣轉型的長期目標時，忽略人民現在的感受。
目前看到蔡政府，只做到最表面的用「政治網紅」，迫使相關部會首長站到第一線，但成效如何，還有待評估；而蔡英文提到敗選的種種原因，有很多牽涉到法案、政治決策，以及決策品質，並不是光靠成為「網紅內閣」、「網紅執政」就可以解決。
水能載舟也能覆舟，網路行銷只是治國其中的一帖藥，不能治百病，而不適合當網紅的政治人物，若硬要把自己變成直播主，反而東施效顰、適得其反。
一昧跟風 當心翻船
網紅身份的呱吉，這次選上台北市議員，不代表他就能選上總統、韓國瑜與柯文哲，也一樣有待政治考驗，如果拿不出真本事，哪天「丞相起風了」，鄉民們的意見又改變，跟風卻跟到西北風，最後燒到的，還是自己。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範