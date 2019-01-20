搶救執政不力 直播非萬靈丹

2019年01月20日 01:48 中國時報 曾薏蘋

柯文哲堪稱是台灣政治界「網紅霸主」。圖為他和館長開直播聊是非。（摘自館長金剛直播）

新聞透視 民進黨去年底九合一敗選後，府院黨上下跨出「接地氣」的第一步，就是成為「政治網紅」；但是政治若是一件那麼容易的事，網路聲量如果等於選票，「蔡阿嘎都可以當總統、小紅都可以當閣揆」。

民進黨去年底大敗後，今年1月開始，蔡英文領導下的民進黨及政權，有如「晚上吃西瓜」一般，尤其是一向被視為「貓系理科女」的蔡英文總統，更是變了一個人似的，一下開直播、一下突襲西門町，網路聲量一下子竄高，整個內閣、部會首長，也起而效尤。

踏出圍牆 是件好事

蔡政府如此大的轉變，當然是受到九合一敗選刺激，台北市長柯文哲第一次參選時，就是標準網紅，且一路紅了4年，去年底參選連任時，就算民進黨最後不跟他結盟，還是照樣當選；另一個就是高雄市長韓國瑜，網路吹起的「韓流」，讓民進黨在本來可以躺著選的高雄市，最後躺到爬不起來。

只做表面 難禁考驗

但是要徹底扭轉討厭民進黨的社會氛圍，執政者直播政策，就像民進黨新任祕書長羅文嘉說的，「踏出圍牆是件好事」；但他也說，「政治人物重要的不是噱頭而是價值」。

民進黨九合一敗選後，蔡英文「給黨員的一封信」提到，推動改革的同時，沒有給予受影響的人足夠的撫慰；追求經濟、能源、空汙轉型，對於跟不上轉型速度的弱勢者，沒有提供足夠的關懷和協助；急於應變，沒有妥善照顧那些經濟變動中及轉型中，無助的弱勢者；追求台灣轉型的長期目標時，忽略人民現在的感受。

目前看到蔡政府，只做到最表面的用「政治網紅」，迫使相關部會首長站到第一線，但成效如何，還有待評估；而蔡英文提到敗選的種種原因，有很多牽涉到法案、政治決策，以及決策品質，並不是光靠成為「網紅內閣」、「網紅執政」就可以解決。

水能載舟也能覆舟，網路行銷只是治國其中的一帖藥，不能治百病，而不適合當網紅的政治人物，若硬要把自己變成直播主，反而東施效顰、適得其反。

一昧跟風 當心翻船

網紅身份的呱吉，這次選上台北市議員，不代表他就能選上總統、韓國瑜與柯文哲，也一樣有待政治考驗，如果拿不出真本事，哪天「丞相起風了」，鄉民們的意見又改變，跟風卻跟到西北風，最後燒到的，還是自己。

(中國時報)