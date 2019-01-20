5740萬人追蹤 川普不能沒推特

2019年01月20日 01:48 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

社群網路已成政治人物拚人氣新戰場，而祖師爺無疑是美國總統川普。面對各方抨擊，有「推特治國」封號的川普回應方式往往是他強我更強，他狠我更狠。但他絕少在推文上談論國策與施政，畢竟推文有字數上的限制，引發罵戰與關注，才是他的目的。而辛辣誇張的推文很容易又回流成為主流新聞媒體的新聞素材。

對川普而言，推特或許是比傳統媒體更能有效溝通的工具，甚至還免去了媒體必須客觀、平衡等規範。更重要的是，社群媒體就像是「讓他擁有一家報社，卻不用負擔虧損」，只消按一個鍵就可發表自己的意見。目前他在推特的追蹤人數高達5740萬。有人調侃，正常人活著需要空氣、食物和水，川普活著可能還要再加一個推特。

新加坡總理李顯龍也常使用臉書等社群媒體與民眾溝通，分享與基層民眾互動照片，他也會把新加坡重大政策或出席國際會議情形，透過網路直接告訴民眾。他的臉書追蹤人數達122萬人。

菲律賓總統杜特蒂，說著庶人的語言、穿著簡單的T恤，也會在臉書公布抱孫照片。為聽取民眾心聲，杜特蒂2016年當選後立即成立了民眾888、911等投訴熱線，不久又在馬拉坎南宮成立「總統府投訴中心」，開放民眾鳴冤、檢舉貪汙等不法事項。

在印尼，總統佐科威常在臉書上傳下鄉視察或居家生活的親民影片，累積人氣。在歐洲，英國首相梅伊的推特帳號@10DowningStreet擁有接近560萬粉絲。法國總統馬克洪推特擁有超過360萬的推特粉絲。

回顧歷史，廣播時代，羅斯福用聲音直接與民眾溝通，在當時是破壞式創新。到了電視時代，甘迺迪和尼克森的電視辯論讓甘迺迪贏得「第一位電視總統」的封號。到了2008年，歐巴馬的選戰被形容是「臉書的選舉」，讓他以黑馬姿態贏得黨內初選，順利入主白宮。2018年之後，選舉主戰場持續向社群平台前進。誰是下個網紅，誰就是下個政壇霸主。

(中國時報)