貼近新世代 藍軍大咖投奔網紅浪潮

2019年01月20日 01:48 中國時報 季節 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

新北市前市長朱立倫臉書緊追流行話題，貼出前後10年照片。（摘自朱立倫臉書）

政治人物紛紛當起網紅，國民黨主席吳敦義不落人後，將於農曆過年前後開始主持網路直播節目。國民黨2020總統熱門人選朱立倫更坦言，他在20、30幾歲的支持度仍遠落後柯文哲，因此除了要更熟悉各種新媒體管道，更要學習新溝通方式，以了解、學習新世代的新想法。

朱立倫昨天被問到有網路媒體公布民調，指他的支持度為25.3％，勝過北市長柯文哲的20.7％、總統蔡英文的17.3％，朱立倫不諱言地說，如果看分析結果，可發現在20、30幾歲部分他仍遠落後柯文哲，主要領先是在40幾歲至60幾歲，「為何我們沒辦法跟這些年輕人溝通，這是我要檢討的。」

朱立倫就說，接下來有兩個重要工作必須更努力，包括更熟悉各種新媒體管道；同時，溝通的方式、內容也都很重要。畢竟新世代有很多新想法，非常值得大家學習，「所以這就是為何這段時間我不斷努力上課、學習及檢討」。

在國民黨中央部分，國民黨新媒體部主任程美華說，雖然吳敦義比較嚴肅，不適合像有些政治人物一樣採取搞笑的方式宣傳，但在她稍微調整了一些呈現方式後，看起來就顯得比較活潑，也收到不錯的成果。

程美華指出，關於新媒體規畫，她接任主任一職時就有跟吳主席提她的想法，她本身原本任職網路媒體，比較著重宣傳內容，也就是希望能充分表達出國民黨的核心價值，對國家未來國家方向的想法和策略。

歐陽龍表示，吳敦義的直播會在農曆過年前後開始，主持直播節目有兩個因素，其一是希望更完整論述國民黨的政策方向並即時回應重大事件；其二不管是縣市長、立委或黨中央，對未來走向乃至於明年大選政策，都希望更貼近民意。

在方法上，歐陽龍說，希望用比較輕鬆詼諧的庶民語言，讓大家了解吳敦義的政策方向。若是持續性的政策將採錄影方式，即時事件的評論會採直播，詳細內容與方式請外界拭目以待，已在安排中，會跳脫跟以往不一樣的方式。

此外，藍委王金平近日也重啟停擺3年的「台灣公道伯」臉書粉絲頁，擴張支持意味濃厚。

(中國時報)