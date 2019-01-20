官員半夜當網紅 還有時間想政策嗎

2019年01月20日 01:48 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

藍綠掀起網紅直播風潮，東華大學教授施正鋒直言，如果政策、產品本身有問題，想透過直播手段讓民眾接受，不就成了欺騙嗎？而且官員弄到半夜也搞直播，還有時間好好沉澱想國家大政嗎？他認為，網路直播可以作為一種宣傳方式，但不應該投入過多精力。

施正鋒分析，網路直播是新傳播管道，政治人物願意傾聽民意接地氣出發點也是好的，但可能有三個問題。

施正鋒說，首先，政治人物應想清楚，到底是政策、產品本身就有問題，還是行銷包裝有問題？馬英九當總統時也在抱怨政務官都不會出來幫忙捍衛黨的立場，吳敦義被馬英九任命為行政院長就是因為他當立委時比較願意勇敢捍衛國民黨政策。蔡英文大概也認為很多政策是對的，而老百姓不認同沒跟上是因為行銷問題，於是九合一選完後，她要求蘇貞昌和立法院都大搞直播。

然而，施正鋒說，有時候根本就是產品本身好壞問題，就好像大同電鍋用了幾十年還是很好用，但有些電子鍋是包裝漂亮，用沒幾下就壞了，但產品比包裝行銷重要，否則講得天花亂墜讓大家買下產品，回家發現根本用不到，不就成了欺騙嗎？

其次，施正鋒質疑，若總統官員半夜還要出來當網紅，還有時間好好沉澱想政策嗎？傾聽百姓是需要的，但有時這樣做是問道於盲，有些很專業的議題問一般民眾不可能太了解，需要回到國會政策辯論，不是用討好大家的方式媚俗欺騙就可以處理，都用這種方式就可以討喜的話，以後誰要好好規畫政策？

(中國時報)