阿北面對面 點閱率逾100萬
北市府副發言人「小牛」柯昱安操盤台北市長柯文哲的臉書與IG，「學姊」黃瀞瑩經營推特，加上不時安排與網紅合體拍影片，將柯文哲打造為台灣政治界的「網紅霸主」。柯昱安指出，政治人物應找到與年輕人的溝通模式，否則肯定會失敗，以柯團隊為例，未來將強化影音部分，讓市政議題更容易被民眾了解。
柯文哲接受電視台專訪，對於「網紅內閣」有沒有用？柯文哲說，沒人知道，但總要做了以後才知道效果好不好，不是每個人都可以當網紅，硬要去當更慘，到底適不適合不知道，先試試看，不行再修，這都需要時間，所以，現在剩1年（要拉回民調），有時間壓力蠻痛苦的。
「網紅政治」正夯，柯昱安表示，政治人物應該要找到合適的模式，而不是一窩蜂去跟隨，畢竟若操作模式與個人調性不符，接受度也不會高。
柯昱安表示，網友耐心有限，可能5秒鐘內就決定貼文是否被看到，現在他模仿美國總統川普的發文型態，在圖片上搭一個重點談話，盼讓貼文更吸睛。而他的貼文SOP是，先配合時事，擬定相關內容，由市長修改後，基本上是1天只貼1篇；有次晚上10點PO出行銷夜市美食影片，反應就非常好，「就是在對的時間，做對的事情」。臉書直播方面，柯昱安認為，直播最大賣點是「未知感」、「窺視」的感覺。
柯昱安透露，選舉期間柯文哲的YouTube訂閱數成長快速，加上影音可以讓市政更容易被認識，如先前重陽敬老金議題，他們推出「阿北面對面」節目與民眾對談，點閱率就超過100萬。
(中國時報)
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