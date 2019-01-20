韓國瑜現聲挺陳炳甫進立院
去年九合一選舉時，「漢子侯友宜、燕子盧秀燕、禿子韓國瑜合體，成功拉抬藍營氣勢」，「3子」今將在選前最後1個超級星期天，為北市立委補選國民黨候選人陳炳甫「現聲」助勢，全力拉抬士氣，拿下這席立委席次。
市場鐵票 打強心針
陳炳甫確定出馬參選士林、大同區立委補選後，隨即展開密集拜票、勤走基層行程，19日一早6點先到圓山後山登山口拜票，10點趕赴蘭州市場掃街，下午再到士林岩山里自辦政見發表會。
陳炳甫幕僚透露，除密集拜票外，為具體傾聽民意及在地需求，團隊推出「客廳會」，透過與地方人士的小型座談，面對面聆聽、了解基層聲音，實現「捍衛民意、強棒出擊」的訴求。幕僚還說，陳炳甫近來赴市場拜票時，不少民眾拍胸脯說，「我們都是你的鐵票啦」。
民代站台 精銳盡出
除勤走基層，選前最後1個超級星期天，陳炳甫陣營有別於民進黨候選人何志偉請出派系山頭助陣，邀請黨內中生代、新生代成員一起造勢，展現勝選決心。今天下午造勢大會，除士林、大同區在地議員及前北市議長吳碧珠、現任議長陳錦祥都將出席相挺，立委蔣萬安、李彥秀、中央委員連勝文、前立委丁守中、副主席郝龍斌，也都會幫忙站台，精銳盡出。
掀起「韓流」風潮的韓國瑜，雖未能親自出席造勢大會，但已與台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜分別拍好加油影片，形同北中南大串連，全力拉抬陳炳甫聲勢，盼延續去年九合一大選「綠地變藍天」氣勢，拿下原本屬於民進黨士林、大同區立委席次。
3子加油 全力拉抬
值得注意的是，陳炳甫原本規畫在今天邀請台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜北上輔選，但臨時喊卡。對此，國民黨發言人歐陽龍表示，兩位市長20日是因為另有行程無法到場，之後還會再安排，這點不用擔心。歐陽龍指出，此次立委補選很有指標意義，黨中央一定會全力以赴團結一致，希望獲得最好成績。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。