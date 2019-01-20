韓國瑜現聲挺陳炳甫進立院

2019年01月20日 01:48 中國時報 吳堂靖 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

去年九合一選舉時，「漢子侯友宜、燕子盧秀燕、禿子韓國瑜合體，成功拉抬藍營氣勢」，「3子」今將在選前最後1個超級星期天，為北市立委補選國民黨候選人陳炳甫「現聲」助勢，全力拉抬士氣，拿下這席立委席次。

市場鐵票 打強心針

陳炳甫確定出馬參選士林、大同區立委補選後，隨即展開密集拜票、勤走基層行程，19日一早6點先到圓山後山登山口拜票，10點趕赴蘭州市場掃街，下午再到士林岩山里自辦政見發表會。

陳炳甫幕僚透露，除密集拜票外，為具體傾聽民意及在地需求，團隊推出「客廳會」，透過與地方人士的小型座談，面對面聆聽、了解基層聲音，實現「捍衛民意、強棒出擊」的訴求。幕僚還說，陳炳甫近來赴市場拜票時，不少民眾拍胸脯說，「我們都是你的鐵票啦」。

民代站台 精銳盡出

除勤走基層，選前最後1個超級星期天，陳炳甫陣營有別於民進黨候選人何志偉請出派系山頭助陣，邀請黨內中生代、新生代成員一起造勢，展現勝選決心。今天下午造勢大會，除士林、大同區在地議員及前北市議長吳碧珠、現任議長陳錦祥都將出席相挺，立委蔣萬安、李彥秀、中央委員連勝文、前立委丁守中、副主席郝龍斌，也都會幫忙站台，精銳盡出。

掀起「韓流」風潮的韓國瑜，雖未能親自出席造勢大會，但已與台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜分別拍好加油影片，形同北中南大串連，全力拉抬陳炳甫聲勢，盼延續去年九合一大選「綠地變藍天」氣勢，拿下原本屬於民進黨士林、大同區立委席次。

3子加油 全力拉抬

值得注意的是，陳炳甫原本規畫在今天邀請台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜北上輔選，但臨時喊卡。對此，國民黨發言人歐陽龍表示，兩位市長20日是因為另有行程無法到場，之後還會再安排，這點不用擔心。歐陽龍指出，此次立委補選很有指標意義，黨中央一定會全力以赴團結一致，希望獲得最好成績。

(中國時報)