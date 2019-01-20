綠派系集結 敗部復活第一戰

2019年01月20日 01:48 中國時報 張潼 、 吳堂靖 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

台北市立委補選前最後1個超級星期天，行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰、基隆市長林右昌等人今天將同台出席民進黨候選人何志偉造勢晚會，原本為台北市長柯文哲輔選效力、差點被開除黨籍的前副市長陳景峻也會現身相挺。何志偉19日受訪時說，每位輔選人物都由黨中央安排，但有大咖到場，就能讓大家看到團結，最後1周將繼續努力拚勝選。

何志偉造勢 大咖助陣

台北市、台中市立委補選27日登場，候選人也進入肉搏戰，雙方抬出A咖政治人物助陣；民進黨新任黨主席卓榮泰今天先下台中掃街，晚上北上參加造勢晚會。台北、台中這次補選，是卓榮泰選上黨主席的第一場任務，對各政黨來說，能守住原本席次就是贏，因此大家都有輸不起的壓力。

何志偉繼近來掃街拜票先大打「美女牌」，找來北市美女議員鍾佩玲、吳沛憶、新北市議員戴瑋姍、呂孫綾陪同，今天一早也將由立委趙天麟陪同拜票，今晚的「百工百業挺志偉＆社子大團結之夜」，更是大咖雲集。

卓榮泰第一仗 不能輸

根據規畫，今晚造勢大會上，由主持經驗豐富的立委吳思瑤、議員阮昭雄擔任主持人，卓榮泰繼上周六出席何志偉造勢大會，今將第二度到場站台，接著蘇貞昌、林右昌也會現身；更引發關注的是，過去一向「挺柯」，甚至差點為此被開除黨籍的前副市長陳景峻，也會出席造勢大會，並發表10分鐘演講。

差點被開除 陳景峻現身

外界關注蔡英文總統、前行政院長賴清德未來幾天是否也會陪同掃街敗票？何志偉表示，每位輔選人物都是由中央黨部、競選總部安排，各式各樣的輔選方式都很感恩，作為候選人，就是在最後階段繼續掃街、拜訪各單位，聆聽基層聲音。

何志偉也說，只要有大咖來助陣，就是團結的象徵，像是大家看到台上有黨主席，底下也有議員、里長、黨內幹部，以及基層支持者，這就是凝聚大家的團結力量，一起拚勝選。

(中國時報)