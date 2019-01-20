謝龍介喊 只要我贏 2020國民黨穩贏

2019年01月20日 01:48 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

國民黨主席吳敦義19日下午前往台南市麻豆海埔池王廟參加選舉感恩茶會，參選台南市第2選區立委補選的市黨部主委謝龍介和吳主席同台造勢，並喊出只要拿下全台最綠選區的這席立委，2020年國民黨大選就贏了。

為參與第2選區立委補選，謝龍介已把戶籍遷回新市區的曾祖父家。他說，雖然很難選，但他要「從新市出發開展14區」；他強調，「山再高也有人開路，海再深也有人過渡」，他抱著置之死地而後生及破斧沉舟決心，只要農漁民及勞工挺他，趁民進黨執政不佳，有信心拿下這一席立委。

謝龍介說，台南第2選區有14個行政區，從海邊到山區，以農漁民居多，可說是全台最綠的選區，「綠得出汁」；連戰和陳水扁競選總統時，連戰在麻豆某里1000多張選票中才拿到7票，可見這區有多綠。但他這幾天拜訪基層下來，已有信心，因為農漁民的想法不一樣了，「現在要先顧肚子再顧佛祖」。

吳敦義則說，雖然沒選贏台南市長，但只輸5萬票，在黃秀霜和高思博接棒努力下，再把謝龍介推上立委，相信很快下1屆就能重新拿回台南市長。

會後，媒體詢問謝龍介對蔡英文總統全力發展臉書、Line的看法，謝龍介笑說，期待小英加油，「蔡總統，等妳出招，清德跑掉了，妳來填補，剛剛好」。但謝龍介也強調，還沒看過蔡英文的臉書，通常是網友要他看才會去看，代表蔡英文的網路熱度還不夠，也期許蔡英文好好治理國家，讓人民過幸福的生活。

(中國時報)