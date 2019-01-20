蔡朱柯訪美戰 農曆年後開打

2019年01月20日 01:48 中國時報 楊孟立 、 張潼 、 吳堂靖 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

總統大選尚未正式開打，藍綠白三陣營已悄悄鋪排「訪美戰」。外交部傳出安排蔡英文總統下半年出訪加勒比海友邦之際，爭取過境美國紐約，藉此提升連任聲勢。藍營朱立倫也積極安排在農曆年後啟程赴美。北市長柯文哲也確定3月訪美，柯幕僚強調，「市長行程不會因總統出訪而有更動，一切按既定計畫」。

不過，綠委以及學者皆認為，總統出訪過境紐約已非首例，對於選舉加分不大。民進黨立委羅致政表示，總統出訪不應只是從國內選舉角度考量，更何況過境紐約也非首次，稱不上台美關係特別大的突破。

民進黨立委邱志偉也說，過去扁、馬兩位總統都曾經過境紐約，這一次也不算是新的突破，只能說是蔡總統的第一次，再次驗證台美關係正處於最好階段，但對國內選舉加分有限。

淡江大學國際研究學院院長王高成說，過境紐約對於蔡英文拚連任的效果不大，老百姓關心的還是民生議題、經濟成長、薪水增加，除非蔡英文能到華府，否則沒有加分效果。

外交部昨表示，安排總統出訪一直在規畫中，相關媒體有關今年總統出訪規畫的安排純屬臆測。

蔡英文上任至今出訪5次，外交部規畫今年上半年先出訪南太友邦帛琉、諾魯、吉里巴斯，下半年則出訪加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森以及海地，因此，位於歐洲的教廷將成為尚未留下蔡總統足跡的邦交國。

據了解，朱立倫年後也會安排赴美拜會相關行程，目前正密集籌備中，但初步規畫行程不公開。

柯陣營也敲定3月啟程前往美國波士頓、紐約、華盛頓、亞特蘭大，並有意安排在華府發表演講。

(中國時報)