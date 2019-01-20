選後第一戰 藍綠氣勢大不同
眼看2020大選逼近，民進黨在去年九合一選舉慘敗後，全黨走向「網紅化」，展現轉型企圖心；對於「選後第一戰」立委補選，今也將出動立法院長蘇貞昌、黨主席卓榮泰等黨內大咖，為黨籍候選人何志偉拉抬聲勢。對比國民黨，選後黨內天王紛紛放眼2020總統大選，「兄弟爬山各自努力」，在小戰役上未見應有團結氣勢，接下來也恐難延續2018勝選氛圍。
九合一選後幾家歡樂幾家愁，但民進黨政府經歷內閣改組後，進一步推動全面網紅化，讓開直播、與網友互動儼然成為全民運動，放手操作，縱使評價兩極，至少比對現今潮流，開始擁抱新媒體、接地氣，大步跨出的態度顯然正確。
國民黨一直以來則保有大老文化，思維及性格也較保守，在網路工具運用上始終較不順手，雖然照做直播、拍影片，至今僅有前總統馬英九的「一日店員」較掀起話題，全黨網路運作少見亮點，效果顯然有落差。
另一方面，首波立委補選即將登場，民進黨要求全黨動起來，打出大咖牌積極為何志偉拉抬，盼循2008年民進黨大敗、雲林立委補選大勝的作戰模式，累積小戰役輔助大戰役，藉此找回支持者信心。
對比國民黨的「太陽」們關注2020總統一役，對於選後首要面對的立委補選，檯面上看不出應有的團結；黨籍候選人陳炳甫原先喊出「三子連線」助陣，包含高雄市長韓國瑜（禿子）、台中市長盧秀燕（燕子）、新北市長侯友宜（漢子），但最終也未成功合體，選前黃金周日僅透過錄製影片相挺，雙方氣勢大不同。
2018選戰國民黨打得漂亮，但選後各吹各的調，領頭羊紛紛「做自己」，看不出準備拿回政權的氣勢，只見散亂；吞敗的民進黨反而懂得團結、跨越派系，在失敗中起身、改進，接下來2020鹿死誰手，誰也說不準。
(中國時報)
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