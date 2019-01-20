農漁產銷出去 韓國瑜做到了

2019年01月20日 01:48 中國時報 曹明正 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

500噸貨賣出去! 韓就任首批農漁產直航福建

貨出去了！燕子也起飛了！高雄市長韓國瑜上任後，首批銷往大陸的農漁產品19日從高雄港直航福建平潭，總計約500噸、2200萬元，物流時間從以往2至3天，大幅縮短為9小時就能進到大陸市場；台中市長盧秀燕也率6都首長之先，28日將率團前往香港拚經濟，並拓展台中觀光市場及交流青年創業政策。

500噸貨品 首航平潭

韓國瑜說，「朝發夕至」9個小時早上出去、晚上就到，這是多麼神奇，讓他想到小時候看的童話故事《阿拉丁一千零一夜》，裡面有條魔毯，想去哪裡就去哪裡，高雄未來的產品，透過快輪也能穿梭高雄和大陸各港口。

他也提到金山、銀山是企業家、農漁民全力去衝，巿政府就是協助、靠山的角色，是做大家的好朋友，各行各業來高雄投資，就從旁協助，如果要有什麼配合，一定會用好朋友的心來協助，不會用衙門的心態來管理。

朝發夕至 9小時就到

華岡集團所屬台北快輪19日舉行高雄－平潭首航，由嵐台企聯會長陳曉蓁、華岡集團董事長洪清潭促成，有55個標櫃農漁產，包括凍魷魚、秋刀魚、冰鮮帶魚等水產凍品，及鳳梨、火龍果、芭樂、蜜棗、西柚、蓮霧、楊桃、柳丁及高麗菜等蔬果，物流時間只要9小時，讓保鮮期極短的農產品以最快速度直送給大陸消費者。

嵐台企聯會透露，目前會員有約500家，未來在航班定期營運下，有信心創造每年約4.5億元新台幣經濟產值，尤其高雄農作、海味質量均佳，因此企聯會近2周自發性來台，向農漁民採買產品後，供應大陸的春節需求。

台中農特產 西進香港

台中市新聞局長吳皇昇表示，盧秀燕28日赴香港，出席「香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮」外，見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，建立台中農特產品長期外銷合作架構，利用經貿往來、技術合作，搭建台中與香港城市交流橋梁；此外，雙方簽署合作意向書前已達成首批外銷，商會採購14噸茂谷柑，贈送給出席會議的會員當伴手禮。

(中國時報)