想起15個月前孤軍苦戰 韓市長哭了

2019年01月20日 01:48 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜哭了！國民黨高雄巿黨部19日舉行主委交接，卸任主委、高雄巿長韓國瑜致詞時，回想起15個月前剛到高雄時人生地不熟，靠著1瓶礦泉水、1碗滷肉飯、1面黨旗、1面國旗，替國民黨打贏2、30年來最大勝仗，感慨哽咽、眼眶泛淚。

國民黨主席吳敦義昨主持交接典禮，新任主委是高雄巿議會前議長莊啟旺。以巿黨部主委「御駕親征」，挾89萬多票贏得高雄巿長的韓國瑜說，15個月前他還是白白胖胖、滿頭秀髮，現在卻又黑又瘦，頭髮也掉光了。

「宰相有權能割地、孤臣無力可回天。」他感慨地說，這15個月元氣大傷，剛來高雄時什麼都沒有，1瓶礦泉水、1碗滷肉飯、1面黨旗、1面國旗就來報到，只有一群很辛苦、很辛苦的黨工不離不棄，真的很了不起。

講到這裡，韓國瑜一度哽咽說不出話，還別過頭拭淚，台下則是鼓掌大喊「巿長加油！」韓國瑜回憶，很多黨工年輕時進來，國民黨在高雄卻從沒執政過，但是不做不知道，原來在綠大於藍的高雄，依然有這麼多忠貞的同志。

他希望中央黨部看一下，在基層的角落都有顆心，希望國民黨好、希望國家更好，中央黨部的領導、先進千萬不能忘記，一定要傾聽民意。他也謝謝吳主席給他這個機會，哪裡跌倒就從哪裡爬起來，人生地不熟就來高雄拚拚看。

吳敦義表示，韓國瑜從來沒在高雄服務過，這是真正的「空降」，但這15個月他已經完成第一階段翻轉高雄，第二個階段就是要拚經濟。吳也提到國家4個支柱，包括廉能而有效率的政府、拚經濟、幸福家庭及九二共識。

韓國瑜上任26天即兌現競選時貨出去的政見，但施政橫阻眼前不止負債近3000億元外，市府尚積欠健保署近87億元健保補助款，如2021年未償清欠款，被行政執行署查封的49筆土地勢將被沒收給健保署償債。

(中國時報)