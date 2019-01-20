姓黨？陳佩琪轟NCC罰媒體

2019年01月20日 01:48 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

嘸或嘜可公評! 陳佩琪PO文挺中天 酸NCC"兩套標準"

台北市長柯文哲妻子陳佩琪19日在臉書PO文諷刺，2018選前，許多電視台鋪天蓋地汙蔑柯文哲，NCC都說管不到，現在卻可以為了一句「大家嘸離開」或「大家麥離開」，變成正義之師、對媒體裁罰？陳佩琪還撂下重話，希望下一任執政當權者，不要讓先生再被鋪天蓋地抹黑與汙蔑，「我不想再遇到一個不思強化自己執政能力，整天只想消滅政敵來強固政權的主政者」。

去年九合一選後，外界都揣測白綠是否有可能在北市立委補選中合作，但陳佩琪卻在臉書痛罵民進黨，等於直接宣告合作破局。

陳佩琪昨天又在臉書PO文，再次將炮火對準民進黨。她先表示，最近社會上有許多虐兒事件，其實政壇也有虐兒事件，例如2016年蔡政府還沒上任前，柯文哲開始莫名其妙「挨揍」，民調一路被打趴，後來2017世大運結束後，隨著2018選舉到來，又開始「挨揍」。

她接著更以NCC開罰中天等電視台為例說，先前柯文哲被汙蔑最凶、最需要NCC管的時候，NCC說管不到節目內容，當事人要告自己去告，現在NCC卻為了一句「大家嘸離開」、「大家麥離開」，變成正義之師還裁罰媒體？陳佩琪諷刺，她不知道為什麼一個政黨才2年多，就搞到讓多數中間選民投不下去？但她只卑微希望，下一任選贏的執政當權者，不要讓先生再被鋪天蓋地抹黑與汙蔑。

對於陳佩琪的PO文，柯文哲昨僅說，應該叫她多值班、多賺錢，就不會有時間寫臉書；媒體追問，陳是否暗酸蔡英文總統不要只想著消滅政敵？柯說，人家攻擊他，他反而比較能夠忍耐，但陳佩琪比較不容易忍耐。

(中國時報)