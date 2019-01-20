龍駁卡盧政治操作 燕不評論

2019年01月20日 01:48 中國時報 陳祐誠 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

交通部長林佳龍前天稱「國發會已退回山手線」，要求地方政府補件，引來中央態度選前、選後不同的質疑。林佳龍昨強調，國發會只是走正常程序，彙整各部會意見後要求台中市政府補件，以完備程序，而不是中央不支持此案，他也沒有卡「盧」。台中市長盧秀燕則說，市府未收到相關公文，無法評論。

林佳龍解釋，只要新市府團隊對建設內容、財務計畫等有不同主張，包含中央、地方分擔的經費，甚至要求中央全額補助，這都會是重大變更，因此需要重新提出新的報告來爭取預算，前瞻建設是競爭型、滾動式的預算，不會為單一建設項目或特定對象保留。

對於被外界指為政治操作，林佳龍昨在臉書PO文駁斥，強調他4年市長任內提出完整計畫，交通部召開過4次嚴格審查會和無數次討論，若現在市府對山手線的規畫意見與過去完全相同，只需補件，不用重新送計畫報告，案子就會繼續往下走，呼籲建設不分藍綠，發展不分黨派。

台中市交通局長葉昭甫則指出，對於林佳龍透過媒體發表「退回」說法，雖然不解，但感謝林部長相關提醒，但國發會已正式發布新聞稿否認，國發會認為該機關並沒有退回該案，真正原因是要求交通部補正，補正原因為該計畫可能因過於倉促，可行性、工程、工期等有不完備情事。

林佳龍表示，國發會依審查程序，彙整各部會意見後，認為交通部及台中市政府需要補充說明，所以才行文行政院，要求補件以完備程序，這是國家重大建設必須要走的步驟。

至於台中市政府對於經費分擔有重大變更，這部分需要台中市政府重新提出，交通部才能再審，所謂「退回」是指補件與重新提出計畫報告書，並非中央政策轉彎反對山手線。

(中國時報)