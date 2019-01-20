朱立倫批亂比喻 會得罪朋友

2019年01月20日 01:48 中國時報 張潼 、 張穎齊 、 葉書宏 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲接受電視台專訪談到陸美台關係時，拋出「強盜說」的比喻，外界認為是指蔡政府立場親美，僅看到好處，卻忘記還有大陸在旁邊。這番比喻包括前新北市長朱立倫等藍綠政治人物都認為不適當，但柯19日反擊，他只是比喻台灣在夾縫中求生存，和任何一方打交道時，要注意對方反應，為什麼要對號入座誰是警察、誰是強盜，「這就是典型的興風作浪」。

雖然北市府二度發聲明表示，「市長沒有影射他人或國家」，但外界多半仍解讀，柯的「強盜說」頗有將台灣比做強盜、大陸比做警察，暗指蔡政府立場親美只看到好處，卻未評估其他因素的意味，包括朱立倫、民進黨立委吳思瑤等人，都說這番比喻不適當。

朱立倫表示，韓國瑜講國民黨內部是「打麻將」，這沒有關係，隨便怎麼講都是黨內的事，但國際事務與兩岸關係不能亂比喻，「難道柯意指台灣是強盜嗎？那誰又是跟我們一起搶銀行的人呢？還說大陸是警察，這在國際與兩岸上會得罪朋友」。

行政院長蘇貞昌則說，這幾年在蔡總統和外交部努力下，台美關係大有進步，至於柯市長講什麼，應該由他自己回答。

面對外界批評，柯文哲昨強硬反擊說，自己只是做個比喻，兩岸關係要放在中美對抗局勢下來看，台灣是在夾縫中求生存，所以和任何一方打交道時，要注意對方的反應，「只是做個比喻，你要興風作浪、見縫插針，我也沒辦法」。

媒體追問，比喻總會有個對象，是否指台灣是強盜、大陸是警察？柯文哲仍堅持，只是比喻一個狀況，做事情要注意另一邊的狀況，就這樣，「我拒絕回答你這種惡意導引的題目」。他還說，未來1年中，台灣選舉又要到了，像這種統獨對立，會當成基本戰略邏輯，何必讓大家貼標籤，自己對號入座，而且若講每句話都要想東想西，乾脆不要講，而且那是主持人問，他才回答的。

(中國時報)