沃旭暫停合約 影響台廠200億

2019年01月20日 04:10 中國時報 王玉樹 、 謝瓊雲 ／綜合報導 ／綜合報導

沃旭暫停執行合約影響主要本地供應鏈

向政府下通牒？不滿售電躉購費率被砍太多，丹麥離岸風電商沃旭能源正式發函合作的本土供應鏈業者「暫時停止執行合約」，受影響台廠無奈不得不配合停工。沃旭表示，後續視費率結果、政治風險評估再決定是否推動、可能重新調整合約。

沃旭此項行動，直接影響到已與其簽約的星能、世紀鋼、中鋼（興達海基）3個已簽約主要本土業者，工程包括陸上變電站、轉接頭原型、56座水下基礎，總金額近200億台幣。沃旭規畫在大彰化東南、西南兩風場建造900MW容量風機，投資總額1650億元。

政治風險需中央協助

由於今年離岸風電躉購預告每度被從5.8元下殺到5.1元，加上彰化縣政府未勾選同意函，讓4家離岸風電開發商無法趕上去年舊費率，因此業者反彈。沃旭表示，預告費率每度降12.7%，加上滿發時數3600小時限制，等於降了2成，影響長期營收。目前正式發函供應鏈暫停正在執行的合約，尚未執行的再討論如何調整。

沃旭解釋，只能接受5.8元微幅調整、並取消3600小時上限，不過躉購費率只是其一，其他還有像是拿到籌設許可的政治風險部分，需要中央協助多跟地方政府溝通，協助離岸風電推動。

新費率農曆年前公告

另一家丹麥CIP集團則展現「穩健平和」態度，未打算跟進，表示公司就是配合審查，已將海象資訊、科學報告等資料送給政府，靜待費率出爐，屆時再做評估。

對沃旭決定，中鋼高層昨說，還好前期準備工作還不多，但如果沃旭最後真的撤出，「影響將非常大！不只興達海基，很多本土業者都已經投資。」。世紀鋼集團則發出重訊，指目前只有與沃旭試作轉接頭合約9000萬，尚未正式合約。台電孫公司星能無奈說，變電站目前正在設計階段，辦公室也已進駐人員，現在只能配合暫停。

彰縣府稱沒收到消息

彰化縣政府強調，躉購電價費率自始至終都是中央權責，與彰化縣政府無關，且縣府也未收到任何一家風電開發商的相關訊息與通知；研判應是風電開發商為了與能源局斡旋而有的舉措。

經濟部能源局組長陳崇憲認為，沃旭的決定是「正常商業行為」，畢竟正式費率還沒出爐，廠商無法做相關財務規畫。對於協助與地方溝通，能源局已經在做，要給彼此一點時間。再生能源躉購費率公告預計在農曆年前出爐，屆時一定會開記者會跟外界說明。

(中國時報)