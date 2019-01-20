「頭洗一半」 開發商最終還得玩

2019年01月20日 04:10 中國時報 王玉樹

在經濟部今年再生能源躉購費率掀鍋前夕，丹麥大開發商沃旭開出第一槍，祭出暫停本土合約。這動作似乎對政府綠能政策帶來莫大壓力，但細究其實屬於「正常能量釋放」。畢竟在推動離岸風電已是中央、地方不回頭政策下，相關費率、補償歧異，只是需要「一點時間」做磨合。

政府離岸風電費率預告大砍超過12%，加上彰化新縣長王惠美擋下業者搶到去年較高費率，對風電開發商來說利潤自是極大傷害。幾大離岸風電商中，目前沃旭動作最大，可以理解，因為其時程最趕，2021年就要併聯發電，陸上變電站、水下基礎、海纜鋪設、教育訓練等本土合作也最多，成本高，因此必須帶頭發聲。

暫停合約執行，只要重新啟動就好，現在大家擔心的是外商是否真的撤出？那離岸風電政策玩不下去，屆時缺電怎麼辦？這一點其實倒是不用擔心，遠道而來的開發商「頭已經洗一半」，斷無可能為了幾毛錢就帶著泡泡頭離開道理。現在動作強硬，其實只是希望政府訂出「合理」收購價，並且希望能盡量排除地方干擾。

廠商將本求利，訴求合理利潤以及明確政策方向，合情合理。但政府仍可善用手中的政策工具（包含地方支持），盡力為民眾多省荷包。最終以「雙贏」為目的，考驗政府打牌功力。

(中國時報)