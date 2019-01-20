「頭洗一半」 開發商最終還得玩
在經濟部今年再生能源躉購費率掀鍋前夕，丹麥大開發商沃旭開出第一槍，祭出暫停本土合約。這動作似乎對政府綠能政策帶來莫大壓力，但細究其實屬於「正常能量釋放」。畢竟在推動離岸風電已是中央、地方不回頭政策下，相關費率、補償歧異，只是需要「一點時間」做磨合。
政府離岸風電費率預告大砍超過12%，加上彰化新縣長王惠美擋下業者搶到去年較高費率，對風電開發商來說利潤自是極大傷害。幾大離岸風電商中，目前沃旭動作最大，可以理解，因為其時程最趕，2021年就要併聯發電，陸上變電站、水下基礎、海纜鋪設、教育訓練等本土合作也最多，成本高，因此必須帶頭發聲。
暫停合約執行，只要重新啟動就好，現在大家擔心的是外商是否真的撤出？那離岸風電政策玩不下去，屆時缺電怎麼辦？這一點其實倒是不用擔心，遠道而來的開發商「頭已經洗一半」，斷無可能為了幾毛錢就帶著泡泡頭離開道理。現在動作強硬，其實只是希望政府訂出「合理」收購價，並且希望能盡量排除地方干擾。
廠商將本求利，訴求合理利潤以及明確政策方向，合情合理。但政府仍可善用手中的政策工具（包含地方支持），盡力為民眾多省荷包。最終以「雙贏」為目的，考驗政府打牌功力。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。