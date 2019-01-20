蘇揆要莫擾民 櫃檯行員很委屈
行政院長蘇貞昌新官上任三把火，日前要求銀行第一線人員「關懷」不要變「擾民」，50萬元以下交易詢問過程應簡化再簡化。這讓國銀行員滿腹委屈，因為關懷是警方要求協助「防詐騙」。像是日前南投縣長就表揚第一銀行行員盡責「關懷」某16萬元匯款民眾，成功阻止詐騙行為。
蘇是在17日視察合庫總行臨櫃交易流程時，表示接到民間投訴，臨櫃存匯款交易總要求身分證明、填寫資料，行員還要問東問西，因此宣布未來50萬元以下「日常性交易」不需要詢問客戶外，無摺存款50萬元以下，也不必重複核對身分。對於院長訓示，金管會也呼應「行員教育訓練問題」，表示將提供問答集「加強訓練」。
對此國銀行員滿腹委屈，認為過去要求過程嚴格、現在又怪太嚴格，出事都怪行員，心酸誰人知。「要快速交易，又要保障完全零風險，怎麼可能？」銀行行員表示，警察單位發詐騙統計數字到分行，大部分都註明「銀行未盡關懷責任」，現在政府高層出面，就要簡化，行員怎麼做都為難。
有行員更大吐苦水，直說過去為準備洗錢防制評鑑，上層長官風聲鶴唳，對臨櫃流程要求相當嚴格，現在主管機關又把「擾民」投訴，說成是第一線人員教育訓練問題，「真的很倒楣」。
雖被嫌擾民，當蘇視察同日，第一銀行埔里分行行員卻獲南投縣長表揚，因盡責「關懷」辦理僅16萬元匯款的民眾，成功阻止一樁可能的詐騙。這項蘇揆口中的「擾民」行為，反立下大功。
其實蘇揆這項「新政績」，金管會銀行局早在去年11月8日就發布修正法令，明訂3萬元以上、50萬元以下無摺存款，如果是帳戶本人且是「認識的客戶」，可以不用出示身分證明文件，並在今年1月上路。
(中國時報)
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