花百萬買輿情 農友質疑農委會搞網軍

2019年01月20日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

菜農「農的傳人」林佳新日前在個人臉書貼出一則農委會的招標文件，內容是網路輿情蒐集與分析的勞務採購，底標97萬元。林佳新憤而痛批農委會，並向行政院長蘇貞昌喊話「公務員是要服務人民，不是跟人民嗆聲」。農委會則表示，這是要蒐集輿情，提供施政參考，並非要與農民作對，程序也都合法。

林佳新自許為農業「四大寇」之首，常在網路上批評農政，也屢被部分網友圍剿，他認為這些大都是農委會所培養的網軍，並戲稱為「吉娃娃」。因此看到這件標案後不禁火冒三丈，在臉書表示：「如果事情做得對，任何流言蜚語都無法撼動，如果事情做得不對，那將到處都是四大寇。」

每逢農產品價格不穩，產銷失衡，基層怨聲載道，像這次的高麗菜價崩盤；農委會卻認為是因農民一窩蜂超種，種植面積過大，加上氣候因素，才會造成產量過剩，價格狂跌，但和基層的看法頗有差距。

林佳新去年底開始公開抨擊農業政策及措施，雖然他是種植高麗菜、空心菜的農戶，但在網路上卻被指控是假農民。他自己覺得，一直以來，從農糧體系、農政單位，到公關公司，網軍往往針對個別農民公開撻伐，如今農委會又要花錢請人蒐集輿情，是不是還想擴大網軍編制？

標案名稱是「年度輿情蒐集及網路輿情監測分析服務」，底標97萬元，由農委會發包。農委會主任秘書張致盛表示，案子是針對網路上的媒體或社群進行資料蒐集，提供相關業務單位參考，不是用來跟農民對嗆。類似的標案已實施數年，底價差不多，程序也都合法。

(中國時報)